Urnes funéraires Alurne

Asbestos - Bruno Fontaine et Nancy Roy, un couple d’entrepreneurs dans la quarantaine, sont les propriétaires de Fontek, une entreprise qui se spécialise dans l’usinage et la soudure depuis plus de 16 ans. Et depuis cinq ans, ils ont lancé Alurne, dont le nom est issu d’un alliage entre aluminium et urne !

Une urne funéraire différente, originale et pour le moins avant-gardiste ! Une urne, ce n’est jamais banal. C’est toujours symbolique, car elle contient davantage que des cendres. Elle représente toute une histoire à qui l’on veut rendre hommage. Le trait d’union d’un voyage entre ciel et terre. Et ces entrepreneurs comptent bien prendre leur place dans l’univers de l’art funéraire.

« Nous sommes très fiers d’offrir des produits de qualité à prix concurrentiels. Des produits 100 % québécois fabriqués dans notre usine à Asbestos, explique Nancy Roy. Beaucoup d’urnes funéraires vendues en salon ou sur le net proviennent de la Chine, ce qui permet de payer moins, mais pour une urne de moindre qualité. Nous avons donc réajusté nos prix, qui sont dorénavant fort abordables, surtout pour des produits de cette qualité ! »

Comment traverser la crise actuelle ?

« De notre côté, bien que nous connaissions une baisse de 20 % de notre chiffre d’affaires, nous nous en sortons relativement bien, poursuit Mme Roy. Nous n’avons pas d’employé et notre santé financière était bonne. Et avec la pandémie, j’avais plus de temps à ma disposition. J’en ai profité pour m’inscrire à plusieurs formations à la Chambre de commerce d’Asbestos, notamment pour apprendre comment lancer et générer nos produits en ligne. Notre site Internet et notre page Facebook ont découlé de ces formations. Il me reste à peaufiner leur attractivité auprès des internautes. Voilà cinq ans, on a tenté de percer dans le milieu des salons funéraires, mais ce n’est pas simple. Pour le moment, nous misons davantage sur la promotion en ligne et sur les réseaux sociaux. Le bouche-à-oreille. » Sans oublier que depuis des mois, on nous martèle l’importance d’acheter québécois !

Chose certaine, la grisaille actuelle n’arrête pas ces entrepreneurs toujours à l’affût de se réinventer. « Ça bouge !, assure-t-elle. On travaille sur un modèle d’urne double, une caractéristique que plusieurs nous demandent. Nous nous penchons aussi sur la conception d’une urne pour animaux domestiques, sans compter tous les autres produits qui verront le jour à l’usine, notamment des accessoires pour motos, motoneiges et VTT. » Il est vrai que l’aspect moderne et épuré de l’aluminium, c’est brillant !

Suivez leur page Facebook et leur boutique en ligne :

Facebook.com/Alurnes

fontek-usinage.myshopify.com