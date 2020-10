Des milliers d’entreprises prennent part au mouvement malgré la COVID-19

Asbestos – Depuis le lancement national du Fonds Écoleader le 20 septembre 2019, des milliers d’entreprises québécoises ont pris part au mouvement visant l’adoption de pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres. Près de 10 000 personnes ont assisté à un évènement auquel a participé le Fonds Écoleader au cours de la dernière année, ce qui démontre la force du réseau d’agents à travers le Québec. Par ailleurs, 187 projets ont été déposés au programme de financement du Fonds Écoleader au cours de la dernière année, totalisant 3 M$ demandé jusqu’à maintenant.

Les 173 projets d’entreprises et 14 projets de cohortes – dont deux en Estrie – soumis ont permis de mobiliser jusqu’à maintenant 510 entreprises dans un processus d’adoption de pratiques écoresponsables ou de technologie propre. À noter que certains projets de cohorte réunissent des dizaines d’entreprises issues de plusieurs régions du Québec et de différents secteurs d’activités.

Dans la région de l’Estrie, 41 entreprises sont impliquées dans un projet déposé jusqu’à maintenant.

Bilan des activités en Estrie

Rappelons que c’est en janvier 2020 qu’a eu lieu le lancement régional du Fonds Écoleader conjointement au dévoilement du nouveau Créneau d’excellence en technologies propres (CETP). Depuis, ce sont plus de 282 organisations qui ont été mobilisées ou orientées dans leur cheminement vers l’intégration de pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres. Par ailleurs, le Fonds Écoleader a participé à 8 événements dans la région au cours de la dernière année, dont une activité de mobilisation estrienne portant sur les emballages écoresponsables qui a regroupé 17 entreprises.

« L’Estrie regroupe plusieurs entreprises innovantes qui ont à cœur le développement économique durable et qui portent l’ambition de devenir plus écoresponsables. Je les invite à déposer leur projet au Fonds et à me consulter pour les aider à concrétiser leurs initiatives », soutient l’agent Écoleader de l’Estrie, Benjamin Anctil.

Même si elles travaillent activement à s’adapter au contexte actuel, plusieurs entreprises voient les pratiques d’affaires écoresponsable et les technologies propres comme une façon de devenir plus résilientes face au changement. Dans le contexte actuel, il devient plus pertinent que jamais de dynamiser son modèle d’affaire en revoyant son approvisionnement dans une perspective locale, en valorisant l’énergie qui était perdue pour diminuer ses coûts de production ou encore en repensant l’utilisation des matières résiduelles qui étaient auparavant vues comme des déchets. Par ailleurs, environ 30 % des sommes allouées jusqu’à maintenant par le programme de financement du Fonds Écoleader visent la préparation à l’acquisition de technologies propres, ce qui démontre qu’elles sont perçues par les entreprises comme des outils d’adaptation leur permettant de bien se positionner pour une relance verte.