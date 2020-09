Un investissement de 3,8 M$ pour Les Gars de Saucisses à Windsor

Windsor(RL) — Un important point de presse avait lieu du côté du parc d’affaires de la 55 à Windsor le vendredi 25 septembre dernier, alors que l’entreprise Les Gars de Saucisses actuellement installé à Richmond, annonçait en primeur la construction d’une toute nouvelle usine de 11 000 pi2. Le nouveau bâtiment, qui sera voisin de la microbrasserie La Confrérie Artisans Brasseurs, sera en mesure d’accueillir une aire de travail amélioré et nettement agrandi, de même qu’un entrepôt congelé, ainsi que des bureaux administratifs. « Nous sommes très heureux de venir nous établir dans le parc d’affaires de Windsor et nous tenons à remercier le comité de développement économique, ainsi que la ville et ses dirigeants pour leur accueil. C’est un endroit des plus stratégiques en raison de son emplacement et son accès à l’autoroute 55, ce qui facilitera assurément nos réceptions et expéditions de marchandises. De plus, cela nous permet également d’offrir à nos employés un lieu de travail relativement près de notre emplacement actuel qui demeure en opération et où l’on continuera de retrouver notamment notre boutique de vente au public. » De souligner Mme Roxanne Labonté, copropriétaire de l’entreprise avec M. Bryce Patriquin. « Présentement nous fabriquons 300 000 Kilos de produits par année dans un local de 2000 pi2 et nous prévoyons être en mesure de produire 10 fois plus dans notre nouvelle usine. » A-t-elle ajouté. Ce projet qui nécessite des investissements de 3,8 M$ est scindé en trois phases distinctes, dont la première devrait d’ailleurs être terminée en décembre prochain et permettra d’ajouter cinq nouveaux emplois au 27 déjà existants au sein de l’entreprise. Pour les entrepreneurs dont les produits sont présentement distribués dans plus de 3000 points de vente, le besoin d’accroissement de la production s’avérait nécessaire en raison d’une hausse marquée des demandes en lien avec leurs produits un peu partout au Canada, en plus d’avoir des pourparlers avec les États-Unis.

« La Ville de Windsor est un pôle économique important de la région, et nous sommes très fiers d’offrir aux entreprises un espace propice au développement. Les Gars de Saucisse sont une entreprise locale qui a le vent dans les voiles et nous sommes heureux d’être un partenaire pour les entrepreneurs d’ici et d’ailleurs », affirme Mme Sylvie Bureau, mairesse de la Ville de Windsor. « Nous sommes très fiers d’avoir été en mesure de garder cette entreprise dans la MRC du Val Saint-François, nous savons que plusieurs options s’offraient à eux, alors c’est d’autant plus gratifiant d’avoir pu en venir à une entente. » De poursuivre Mme Bureau.

Présent lors de l’annonce officielle, le député de Richmond M. André Bachand, était un auditeur fort intéressé, lui qui signifia qu’un tel projet s’imbrique parfaitement dans la vision d’achat local et du développement régional. « Les Gars de Saucisses est une entreprise qui a débuté vraiment petite il y a une vingtaine d’années, mais qui ne cesse de grandir depuis et elle devient en quelque sorte un ambassadeur pour notre région. Quand on parle au Québec de promouvoir l’indépendance agroalimentaire et de bénéficier d’une gamme diversifiée de produits locaux, je pense que nous en avons un bel exemple avec l’annonce de ce matin. »