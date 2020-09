Une aide de près de 5 millions pour moderniser les infrastructures d’eau

Asbestos(RL) —Le député de Richmond avait de bonnes nouvelles pour les gens de sa circonscription ce lundi 14 septembre, alors que le gouvernement du Québec accorde une aide financière de l’ordre de 4 922 717 $, afin de moderniser certaines infrastructures d’eau sur son territoire. La répartition de cette importante somme provenant du Fonds pour l’infrastructure municipale (FIMEAU) sera effectuée comme suit : 1 998 980 $ seront investis pour le remplacement de conduites d’eau potable et l’installation de nouvelles conduites pluviales à Asbestos, alors que 642 930 $ seront versés à la ville de Richmond pour le même genre de travaux. La municipalité de Valcourt recevra quant à elle 282 712 $ pour le remplacement de conduites d’eau usée et finalement 1 998 095 $ seront investis dans le remplacement de conduites pour améliorer les systèmes d’égouts sanitaires et pluviaux de la ville de Windsor. Soulignons que chacune des municipalités ci-haut mentionnées se voit octroyée à l’intérieur de leur enveloppe budgétaire respective, une partie de la somme pour procéder à la restauration de routes et terrassements où lesdits travaux auront lieu.

« C’est une excellente nouvelle pour notre circonscription. Les remplacements de conduites d’eau potable, d’eau usée, d’égouts sanitaires et pluviaux. Ces réseaux sont essentiels pour le quotidien de la population et ce sont eux qui en bénéficient. De plus, ces investissements sont importants pour la relance économique de notre région. » A mentionné le député M. Bachand, par voie de communiqué.

« L’annonce d’aujourd’hui représente une excellente nouvelle pour les Estriennes et les Estriens, car au bout du compte, ce sont eux qui bénéficieront d’infrastructures d’eau plus sécuritaires et efficaces. Investir dans les services publics, c’est aussi investir pour le développement économique. En ces temps difficiles, les gestes que nous posons aujourd’hui feront toute la différence et contribueront sans nul doute à rendre notre région encore plus forte. » S’est pour sa part exprimé François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie.

Le Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) du gouvernement du Québec vise la réalisation de travaux de construction, de réfection, d’agrandissement ou d’ajout d’infrastructures municipales d’eau potable et d’eaux usées.