Des membres du Consulat Général du Japon à Montréal en visite chez Alliance Magnésium

Asbestos(RL) - L’entreprise asbestrienne Alliance Magnésium, a reçu une visite de grande importance lundi dernier, alors qu’elle accueillait sur le site de construction de son usine de démonstration commerciale, le consul général adjoint du Japon à Montréal, M. Toshiharu Tarui, ainsi que la vice-consule, Mme Mai Makizono. C’est donc avec fierté que M. Michel Gagnon, président du conseil d’administration et chef de la direction chez Alliance Magnésium, a accueilli en compagnie du maire d’Asbestos et préfet de la MRC des Sources M. Hugues Grimard, la délégation complète de visiteurs japonais. Parmi les dignitaires accompagnants les membres du consulat, mentionnons les présences de messieurs Taichi Kuribayashi et Tomoo Shirabe, respectivement président et directeur de Marubeni Metals and Minerals (Canada) inc., une société japonaise actionnaire chez Alliance Magnésium.

« L’équipe d’Alliance Magnésium a présenté avec passion son travail et ses réalisations aux invités, qui ont été très impressionnés par l’ampleur du site et les infrastructures en place, mais surtout par les principes de développement durable mis en place de même que la haute valeur ajoutée créée grâce à l’économie circulaire. » Pouvait-on notamment apprendre par l’entremise d’un communiqué émis par l’entreprise de production de magnésium.

M. Kuribayashi, a profité de l’occasion pour rappeler au Consul, l’implication majeure de leur entreprise au Québec dans le développement de métaux légers, que ce soit par leur participation chez Aluminerie Alouette et maintenant chez Alliance Magnésium. « Pour nous, ces industries sont complémentaires et nécessaires à la lutte aux changements climatiques. Nous croyons au fort potentiel de croissance du Québec. » A-t-il précisé.

Pour le maire d’Asbestos, Hugues Grimard, pouvoir accueillir ces dignitaires dans la ville qu’il représente est une opportunité « de démontrer tout le potentiel dont regorge notre milieu, toute l’innovation dont font preuve nos entreprises. » Il ajoute qu’il est « particulièrement fier d’Alliance Magnésium, par sa présence dans le milieu et par la notoriété qu’une telle entreprise permet. » Il a terminé en remerciant l’apport de Marubeni et a réitéré aux convives qu’ils étaient maintenant chez eux et toujours les bienvenus.

Quant au président et chef de la direction d’Alliance Magnésium, Michel Gagnon, ce dernier a précisé au consul et au vice-consul que « c’est un grand honneur de les recevoir et de pouvoir leur témoigner directement notre appréciation et reconnaissance pour l’apport économique et social de la société japonaise Marubeni chez nous. » Il a ajouté que « les valeurs partagées par nos organisations permettent de présager des relations harmonieuses et fructueuses ».