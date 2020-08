Un point économique sur la situation de l’inflation durant le confinement

Windsor - La situation exceptionnelle entourant la crise sanitaire du COVID-19 a évidemment eu des impacts économiques majeurs. On peut facilement voir que la croissance économique a été fortement freinée avec les mesures de confinement qui ont forcé des commerces et des industries à fermer leur porte ou s’adapter aux mesures sanitaires. Les récentes données considèrent un recul de 18,2 % de l’activité économique au Canada pour le deuxième trimestre de 2020, un nombre beaucoup plus important que la crise économique de 2008 qui avait subi alors un recule de 4,7 %. On peut également voir l’impact de la crise sanitaire sur l’activité économique par le biais du « thermomètre de la croissance économique », l’inflation. En effet, lorsque l’économie va bien (quel est en croissance) les prix des biens et services ont tendance à augmenter contrairement à l’inflation durant une récession économique. Il est également intéressant de s’interroger sur la progression de l’inflation puisque les données d’inflation sont plus facilement observables (donc sont publié plus fréquemment) que la croissance économique évaluée par le produit intérieur brut (niveau d’activité).

L’inflation étant une mesure du pouvoir d’achat de la monnaie, est déterminé par les prix un panier de biens et de service représentatif de la consommation d’un ménage canadien moyen. Ainsi, le pourcentage d’augmentation (diminution) des prix des biens à la consommation par rapport au prix du mois précédent est appelé inflation. Lorsque l’inflation se chiffre à 2 % par exemple, c’est-à-dire que le panier de bien et de services considérés dans cet indice coute en moyenne 2 % plus cher que l’année précédente. Cela implique également que la monnaie déprécie puisqu’avec le même montant d’argent il est possible d’acheter 2 % de moins que l’année précédente.

Il est donc intéressant de voir ce qui s’est passé au niveau de l’inflation durant la crise (du moins durant la période de confinement entre mars et juin). Le taux d’inflation mesure par l’IPC global était à -0,4 % pour mai 2020 soit une diminution de 20 points de pourcentage par rapport à avril (l’inflation était alors à -0,2 %). Les dernières données sur l’inflation émises par la banque centrale du Canada montrent que le taux d’inflation serait à 0,7 % pour juin ce qui démontre que le déconfinement progressif du mois de juin a eu un impact notable sur la croissance économique et donc l’inflation. En somme, l’inflation se chiffre à -0,1 % pour le deuxième trimestre de 2020. Selon les experts du BNC et RBC, le taux d’inflation au Canada devrait atteindre 0,4 % pour le troisième trimestre de 2020 et atteindre un niveau plus proche de la cible d’inflation dès le deuxième trimestre de 2021 à une inflation de 2,7 %.

Texte de Gabrielle Fournier-Boulanger

Finissante au Baccalauréat en Économie à l’Université de Sherbrooke.