La Croix Rouge octroie plus de 44 000 $ à La Maison de Nana

Danville(RL) - L’organisme communautaire La Maison de Nana, vient de recevoir un montant de 44 496 $ de la part de la Croix Rouge canadienne. Cette somme est issue de la qualification d’un projet soumis par l’organisme danvillois dans le cadre du fonds d’urgence pour l’appui communautaire du Gouvernement fédéral, octroyé par Emploi et Développement social Canada.

Faisant partie des 149 projets à avoir été sélectionné au pays jusqu’à maintenant et étant le seul dans la région, la Maison de Nana Labrecque pourra maintenant se servir de cette aide financière afin de poursuivre sa mission qui est de combattre l’isolement tout en offrant des repas gratuits aux gens de sa communauté. « Le projet que nous avons soumis en est un de service alimentaire à domicile ouvert à tous. Concrètement, les gens communiquent avec notre organisme pour signifier leur intérêt à recevoir des repas préparés, de ce fait nous leur cuisinons et livrons entièrement gratuitement, trois repas par jour en plus de grignotines et collations, le tout pour une période de trois jours. Je ne cacherai pas que la crise sanitaire nous a grandement touchés nous aussi et que ce gigantesque coup de pouce de la part de la Croix-Rouge, donne un nouvel élan à l’organisme, élan dont nous avions bien besoin. Après plus de deux ans d’efforts et d’investissements financiers personnels, nous avons maintenant la possibilité d’engager du personnel dont moi et enfin pouvoir rémunérer notre cuisinière Mme Denise Proulx, elle qui travaille tellement fort depuis les touts débuts de l’aventure ici à Danville. » Nous indiqua fièrement Mme Jessica Labrecque-Jobin, coordonnatrice.

Une association partenaire avec la Coop alimentaire des Sources pour la location d’une cuisine a aussi été réalisée. À noter qu’à la reprise scolaire, l’organisme offrira par le biais de ce partenariat, pas moins de 80 repas par semaine destinés aux enfants défavorisés dans les écoles de la région. Madame Labrecque-Jobin ne manqua pas de remercier également l’implication des entreprises qui supportent l’organisme depuis longtemps, tels que Cascades et Desjardins notamment, ainsi que le gouvernement du Canada par l’entremise des programmes d’employabilités. De plus, au cours des prochains mois, la Maison de Nana se dotera de 27 tablettes électroniques qu’elle pourra offrir à ses bénéficiaires sous forme de prêts, afin d’une fois de plus aider à contrer l’isolement social. Des conférences virtuelles sur la page Facebook de l’organisme seront aussi à l’ordre du jour des prochaines activités.