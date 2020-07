L’entreprise Thermo 2000 remet Un Panier Bleu richmondais à ses employés

Richmond (RL) - Voilà que la période des vacances estivales est maintenant bien amorcée pour plusieurs d’entre nous. Il s’agit certes d’un moment de répit assurément fort bien mérité pour les travailleurs, ainsi qu’une occasion des plus propices pour certaines entreprises de souligner toute l’importance de l’apport de sa main d’œuvre. Un exemple concret de cette pratique se retrouve notamment chez le fabricant d’équipements de chauffage haute performance Thermo 2000 inc. de Richmond.

En effet, les dirigeants de l’entreprise organisent depuis bon nombre d’années déjà, un barbecue convivial dans la cour extérieure de l’usine, tout juste avant le départ pour les vacances, afin de célébrer avec les employés l’arrivée de celles-ci. Cependant, la crise sanitaire qui sévit encore présentement rendait la tenue de cet évènement fort difficile cette année. « L’entreprise est fondée sur une culture et des valeurs familiales très profondes. Il s’avérait donc très important pour nous de trouver un moyen d’être en mesure de poursuivre en quelques sortes cette tradition avec nos employés, tout en apportant notre contribution dans la communauté de Richmond.

C’est ainsi que le comité de direction s’est penché sur le sujet et c’est ainsi qu’est venue l’idée de créer ce que l’on appelle ici Le panier bleu richmondais. En fait il s’agit d’une initiative nous permettant d’offrir à chacun de nos employés, trois bons d’achat, pour un total de 60 $, et qui sont échangeables auprès des commerces suivants, soit les gars de Saucisses, la boulangerie Pelletier ainsi que la bouchère du Village. Nous avions le désir de garder un peu de notre formule et par ce fait, nos travailleurs pourront donc profiter d’un barbecue privé, avec famille et amis, directement à la maison. » D’expliquer M. Jean-Philippe Turcotte, directeur des opérations et développement de produits pour l’entreprise située dans le parc industriel.

Mme Caroline Leclerc, une résidente de l’endroit qui œuvre au sein de l’entreprise depuis un peu plus de neuf ans maintenant, se dit ravie du geste posé par la direction. « Personnellement, je trouve évidemment dommage que nous ne puissions tenir une activité de groupe comme par le passé, mais je pense sincèrement que c’est une initiative de remplacement vraiment très intéressante. Thermo 2000 c’est une petite entreprise qui a vu le jour à Richmond et qui s’implique dans sa communauté. Ces certificats nous permettront, non seulement d’encourager les commerces de la ville tout en savourant leurs produits, mais ils permettront également de faire découvrir ou bien redécouvrir à des collègues de l’extérieur, des facettes de services offerts dans notre municipalité. » D’exprimer Mme Leclerc. C’est donc un geste significatif et d’importance posée par l’entreprise de la 9e av., qui injecte ainsi plus de 2000 $ directement au cœur de sa communauté commerciale.