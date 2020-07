Sylvain Valiquette est très heureux de voir rayonner le parc du Mont-Ham au Gala de la CCES

MRC des Sources (RL) - Bien qu’il ne soit plus à l’emploi du Parc régional du Mont-Ham depuis février dernier, Sylvain Valiquette y demeure visiblement très attaché. Celui qui a occupé le poste de coordonnateur aux équipements récréotouristiques et au développement des loisirs à la MRC des Sources au cours des cinq dernières années, se dit très fier de voir que le parc du Mont-Ham continu de rayonner de belle façon.

En effet, le Parc s’est vu récemment couronner dans la catégorie Évènements et entreprises touristiques, lors du gala de la chambre de commerces et d’entrepreneuriat des Sources, tenue la semaine dernière. « Je suis très heureux pour l’ensemble de l’équipe en place et je tiens à les féliciter. Ce sont des gens passionnés et qui travaillent tous extrêmement fort à faire de ce lieu une destination incontournable. J’ai eu la chance de piloter le dossier de candidature tout juste avant mon départ et je suis fier du résultat aujourd’hui. » De commenter, M. Valiquette.

Ce dernier souligna également que l’obtention de ce prix pour le Mont-Ham vient en quelque sorte boucler de belle façon le plan quinquennal qui avait été établi en 2014. « Avec 42 000 visiteurs par année et des retombées économiques importantes pour la MRC des Sources, le parc Régional du Mont-Ham est devenu l’attrait numéro un de la région. Personnellement, c’est une fierté et ça vient conclure de très belle façon mon parcours de plus de 30 ans dans le domaine du tourisme et du plein air. » A-t-il ajouté. Celui qui œuvre maintenant de façon indépendante dans un rôle de consultant et de chargé de projet en tourisme, plein air et loisirs, ne manqua pas de remercier l’ensemble des employés avec qui il a eu la chance de travailler, le conseil d’administration et la MRC des Sources pour tous les efforts déployés depuis les tous débuts de l’aventure, ainsi que les précieux partenaires commerciaux et d’affaires de la corporation, qui à leurs manières auront tous permis « … de faire de cette montagne un attrait incontournable. »