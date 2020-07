La CCES couronne les gagnants de son Gala Virtuel 2020

MRC des Sources (RL) - C’est jeudi dernier que la chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources présentait sur sa page Facebook, la deuxième édition de son prestigieux gala de mérite entrepreneurial, sous le thème Un monde de possibilités. C’est donc sous des présentations préenregistrées et habilement fignolées par l’entreprise Virage Multimédia que les récipiendaires de chacune des cinq catégories de la soirée, ainsi que les prix hommages furent dévoilés. Voici donc la liste des gagnants :

Jeune entreprise : P.A. Le Prêt à Manger

Industrie manufacturière : ABS Remorques

Commerces et Services : Pharmacie Josée Fréchette, affiliée au Groupe Jean Coutu

Évènements et attraits touristiques : Parc Régional du Mont-Ham

Fleuron régional : Microbrasserie Moulin 7

Plusieurs prix hommages coups de cœur remis par les partenaires de la CCES ont également été décernés lors de cette soirée. Ainsi, M. François Gouin s’est vu sélectionné par la MRC des Sources pour recevoir le prix de Développeur régional, pour l’ensemble de son travail accompli au fils des dernières années au sein de son entreprise ABS Remorques. Les autres récipiendaires furent : Mme Isabelle Lodge remis par la SADC des Sources, Transport Grayson remis par Alliance Magnésium, M. Jean Boisvert remis par Desjardins des Sources, M. Patrick Satre et Mme Martine Princen remis par la CCES et l’organisme La maison des Familles Famill-Action s’est vu quant à elle recevoir le prix coup de cœur du jury. Le journal Actualités-l’Étincelle tient à féliciter toutes les personnes et entreprises gagnantes, finalistes ainsi que l’ensemble de celles inscrites lors de ce grand gala 2020.