Québec accorde 5 millions $ pour former les employés de Kruger

Bromptonville – Québec a annoncé, l’octroi d’un soutien financier de près de 5 millions $ aux Produits Kruger Sherbrooke pour un projet de formation de 180 nouveaux employés.De passage dans la région de l’Estrie, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, avance que l’aide du gouvernement est accordée dans le cadre de la Mesure de formation de la main-d’oeuvre à l’intention des entreprises, qui vise à soutenir le développement des compétences des travailleuses et travailleurs. Les Produits Kruger, un fabricant canadien de produits en papier tissu, a mis sur pied un programme de formation de près de 200 000 heures pour ses nouveaux employés. Il lui en coûtera au total quelque 10 millions $ en prévision de l’ouverture de sa nouvelle usine du secteur de Bromptonville prévue en 2021.

180 nouveaux employés touchés

Ce sont 80 employés qui sont en formation en vue de l’installation et de la mise en marche de trois nouvelles lignes de transformation. De plus, à compter des mois de juillet et août, 65 autres employés bénéficieront d’une formation les préparant à l’installation et à la mise en service de la machine à papier ultramoderne dotée de la technologie de séchage à air traversant.

D’autres cohortes seront ensuite formées pour atteindre le total de 180 employés.«Dans le contexte actuel de la main d’oeuvre, il est important de bien former les employés pour les garder en emploi. Il est donc primordial que tous nos travailleurs et travailleuses puissent acquérir des compétences supplémentaires pour répondre encore aux nouvelles réalités du travail», a indiqué le ministre Jean Boulet par voie de communiqué.

«C’est une formation diversifiée qui passe autant par les procédés de fabrication qu’à donner des outils additionnels en mécanique, en électrique ou en automatisation. C’est une usine à forte valeur ajoutée et à la fine pointe de la technologie qui sera mise en fonction», explique la directrice, Ressources humaines, Exploitation, de produits Kruger, Nadia Lamothe.

La mise en route de la nouvelle usine des Produits Kruger, prévue en 2021, sera adjacente à une installation existante du Groupe Kruger.

Texte de Alexandre Lampron, Initiative de journalisme local