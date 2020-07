Les quincailleries BMR investiront au Québec

Texte de Stéphane Lévesque, Initiative de journalisme local

Le Groupe BMR dédiera près de 95 % de ses investissements publicitaires des 12 prochains mois à des médias du Québec. En ces temps difficiles pour tous les secteurs de l’économie, combinés à la montée des médias numériques qui privent les médias d’ici de revenus importants, BMR souhaite, de cette façon, poser un geste favorisant l’achat local.

« Collaborer avec des entreprises d’ici, au service des gens de chez nous, fait partie intégrante de l’ADN du Groupe BMR. Mais dans le contexte actuel, nous sommes d’autant plus heureux de pouvoir pousser la note encore plus loin, de faire notre part concrè tement et même, je l’espère, de lancer un mouvement qui permettra de contribuer à reconstruire l’économie d’ici. Plus que jamais, l’achat local revêt une importance cruciale. La santé globale de nos communautés en dépend », a indiqué Pascal Houle, chef de la direction de Groupe BMR, une entreprise qui emploie 8 000 personnes dans ses magasins situés au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes.

Une initiative que Pascal Houle souhaiterait voir s’étendre à d’autres entreprises. « On entend que c’est difficile dans les médias en ce moment. Pourquoi ne pas donner un coup de main? Et si une entreprise comme nous annonce un investissement dans les médias d’ici, on espère que cela va faire boule de neige », a-t-il affirmé dans une entrevue accordée à Ici Médias.

Un geste de BMR posé sans incitatifs gouvernementaux a souligné le chef de la direction de l’entreprise. « On n’a pas voulu attendre ça. On s’est dit qu’on allait poser un geste. On y croit. On est convaincu que c’est bon pour notre business et que c’est bon pour les médias. Ce qu’on dit aux entreprises, c’est investissez dans les médias d’ici. La clé c’est peut-être de ne pas attendre après les gouvernements », a soutenu le chef de la direction du groupe qui compte 300 centres qui ont des ventes de 1,3 milliard $ par année.

Notre région regroupe 4 marchands BMR. On les retrouve à St-François-Xavier-de- Brompton, Wotton, Asbestos et Kingsey-Falls.