Lancement de la campagne de financement participatif Ensemble pour les Sources

Danville – La Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources (CCES) a annoncé aujourd’hui le lancement d’une campagne de financement participatif qui vise à soutenir les commerces et les organismes de première ligne les plus touchés par la COVID-19 de la MRC des Sources. Cette campagne souhaite susciter un élan de solidarité en vue de soutenir l’économie locale et la communauté, particulièrement les gens les plus fragilisés par la situation. Avec un objectif de 25 000 $, la campagne se déploiera sur le site de La Ruche jusqu’au 5 août 2020. En outre, elle pourra compter sur le soutien financier de Desjardins, par l’entremise de son programme Du cœur à l’achat, qui doublera l’objectif de la campagne, jusqu’à concurrence de 25 000 $. La totalité de cette contribution sera partagée entre les organismes communautaires associés à la campagne.

Le public peut contribuer à la campagne par l’achat de cartes-cadeaux ou autres contreparties en visitant le ccedessources.com/ensemble-pour-les-sources/. Grâce au fonds de relance de la CCES, une bonification sera accordée sur les certificats cadeaux achetés. Ainsi, un certificat acheté au coût de 25 $ vaudra 30 $ dans le commerce choisi.

« Cette campagne représente l’occasion d’exprimer notre soutien envers nos commerces locaux », a déclaré Thomas Deshaies, président de la CCES. « Le public est invité à manifester sa fidélité envers les commerces participants par l’achat d’une carte-cadeau ou d’une autre contrepartie. Ceci représente une source de revenus essentielle pour les commerces qui ont peine à couvrir leurs frais pendant la crise. C’est donc un geste qui a une grande signification pour eux. »

Encourager les commerces locaux

Grâce à la campagne Ensemble pour les Sources, le grand public est invité à soutenir les commerces locaux participants. La liste des commerces participants, mise à jour tout au long de la campagne, se trouve au ccedessources.com/ensemble-pour-les-sources/

Soutenir les organismes de première ligne

En plus d’encourager le commerce local, la campagne Ensemble pour les Sources a aussi pour but d’offrir un appui financier aux organismes de première ligne qui relèvent de grands défis en cette période de pandémie. Les organismes qui bénéficieront de cette campagne sont : La croisée des Sentier, Défi Handicap des Sources et la Meunerie de Saint-Adrien.

Desjardins s’engage dans la campagne

La campagne Ensemble pour les Sources profitera d’une contribution financière additionnelle offerte par Desjardins qui souhaite ainsi manifester un appui concret à la relance économique et à la vitalité du milieu. « Grâce à notre programme Du cœur à l’achat, nous allons chaleureusement appuyer l’initiative en doublant le montant recueilli, jusqu’à concurrence de 25 000 $, dans le but de témoigner notre confiance à l’élan de solidarité qui s’opère. Nous invitons toute la population à contribuer généreusement, » a mentionné Geneviève Roy, directrice générale de la Caisse Desjardins des Sources.