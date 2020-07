L’autocueillette une façon plaisante d’encourager local

Windsor(RL) - Bon nombre de points de services au travers la région offrent la possibilité de s’adonner à l’autocueillette de fruits et légumes tout au long de la saison estivale. Il s’agit entres autres du Verger Bios des Sources à Saint-Georges-de-Windsor, de la Bleuetière chez LULU à Saint-Camille, de la Ferme Omara à Danville, la Plantation Stephan Perreault de Val-Joli ou encore la Ferme Nadeau de Saint-François-Xavier-de-Brompton, pour ne nommer que ceux-là, tous contribuent à leur façon au plaisir que la population retrouve à cueillir elle-même ses fraises, framboises, bleuets, maïs et autres aliments des champs.

C’est notamment le cas de la ferme fruitière Sévigny du 291 Chemin de la Rivière à Saint-François, qui accueille année après année depuis près de 40 ans maintenant, des clients provenant d’un peu partout en région. Initialement producteur de pommes et bleuets, le propriétaire des lieux, M. Gérald Sévigny, amorça un important tournant au milieu des années 90, alors qui délaissa le volet pomicole au profit de celui de la fraise. Entreprise de production naturelle, la ferme Sévigny utilise un engrais composté particulier constitué de fumier de chevaux, de feuilles mortes ainsi que de copeaux de bois.

« Nous récupérons le fumier de cheval des écuries du coin, des sacs complets de feuilles mortes que les gens nous donnent ainsi que des copeaux de bois en provenance de chez Hydro-Québec, recueillies lors de leurs interventions d’émondages et de débroussaillages, pour en faire du compost. Ce type d’engrais est vraiment efficace pour les fruits et nous sommes fiers d’utiliser un procédé qui est entièrement naturel, cela nous permet une application minimale de pesticide sur nos cultures. Ceci dit, des agronomes de la MAPAQ nous rendent visitent deux fois par semaine et si jamais une recommandation d’application en découle, alors nous utilisons des insecticides et fongicides biologiques pour le faire. » De préciser le producteur.

Ce dernier souligna également qu’en raison d’un hiver relativement doux et en dépit d’une période de gel tardive survenu en mai, la saison devrait s’avérer particulièrement bonne cette année. Évidemment soucieux de s’ajuster aux règles de la santé publique régissant les normes de sécurité en lien avec le coronavirus, Gérald Sévigny et son équipe, dont font également partie son fils Marc et Diane la conjointe de celui-ci, peuvent compter sur un principe de ventes sécuritaires pour tous. Il s’agit en fait pour la clientèle de sélectionner un panier de cueillette parmi trois grandeurs suggérées et à prix déterminés, permettant ainsi aux clients de payer dès le départ pour ensuite emplir leurs contenants et rentrer paisiblement à la maison tout en évitant d’effectuer des croisements avec les nouvelles personnes qui arrivent sur le site. Toujours tributaire des aléas de dame nature, il n’en demeure pas moins que la ferme Sévigny constate un achalandage très positif sur ses 11 âcres de culture de plans fruitiers, alors que près de 300 visiteurs ont été enregistrés, uniquement lors de la journée du samedi suivant le début de la populaire saison des fraises.

Souhaitons donc une bonne saison à tous nos producteurs et beaucoup de plaisir à la population qui se prélèvera de l’autocueillette locale.