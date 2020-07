Asbestos se réjouit de la construction de l’usine de démonstration commerciale d’Alliance Magnésium

Asbestos – La Ville d’Asbestos se réjouit de la récente annonce d’Alliance Magnésium à l’effet que l’entreprise amorce la construction de son usine de lingots de magnésium.

Alliance Magnésium est une entreprise structurante pour la ville d’Asbestos et sa région. Depuis le début, elle travaille de pair avec la communauté afin de réaliser un projet rassembleur et innovant, qui plus est, respecte les principes du développement durable. C’est une étape concrète qui se réalise pour Alliance Magnésium et la Ville d’Asbestos est heureuse de l’appuyer dans son développement.

« Je suis très fier d’avoir une entreprise comme Alliance Magnésium à Asbestos. La revalorisation du magnésium est un exemple probant qu’il est possible d’être fier de notre passé et de l’utiliser pour bâtir notre avenir », souligne le maire d’Asbestos, Hugues Grimard.

Les objectifs poursuivis par Alliance Magnésium s’inscrivent parfaitement dans l’effort de diversification économique de la Ville d’Asbestos. Il s’agit également d’un pas important dans sa volonté de devenir la technopole du magnésium.

« Il ne faut pas non plus passer sous silence la création de plusieurs dizaines d’emplois dans les années à venir. Ces dernières apporteront sans aucun doute une valeur ajoutée à notre ville et à notre région », ajoute le maire.