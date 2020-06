Québec octroi une aide financière pour la création de 39 nouvelles places en CPE à Richmond

Richmond(RL) - Le ministre de la famille Mathieu Lacombe annonçait le 11 juin dernier, une importante contribution financière de la part du Gouvernement du Québec, alors qu’une subvention de 836 000 $ a été accordée au CPE Pop Soleil de Richmond. Cette aide financière visant à développer le réseau des services éducatifs à l’enfance provient du programme de financement des infrastructures (PFI) et permet ainsi au centre de la petite enfance d’ajouter 39 nouvelles places, dont cinq pour poupons. « L’aide financière annoncée aujourd’hui est une autre action concrète qui démontre les efforts déployés par notre gouvernement pour contribuer au bien-être des familles du Québec et à l’épanouissement de nos enfants, particulièrement ceux de la région de Richmond.

Les places que nous finançons aujourd’hui ont été octroyées il y a plus de sept ans, soit en 2013. Comme ministre de la Famille, j’ai donc pris la décision d’alléger les conditions de financement à condition que ces places, qui dormaient sur des tablettes, voient le jour dans un délai de 24 mois. Grâce à des projets comme celui-ci, nous soutenons le développement du réseau des services de garde éducatifs à l’enfance dans le but de rendre rapidement accessibles de nouvelles places. Il est d’autant plus important de poursuivre le développement de notre réseau rapidement dans la situation actuelle que nous vivons. » S’est exprimé le ministre par voie de communiqué.

Pour le député de Richmond, M. André Bachand cette annonce tombe à point pour les familles « Ces nouvelles places subventionnées en services de garde éducatifs à l’enfance sont essentielles pour soutenir les familles québécoises, qui pourront profiter rapidement de places supplémentaires. Cette annonce permettra ainsi de doter la région d’infrastructures sécuritaires pour nos enfants tout en favorisant le développement économique. C’est une excellente nouvelle pour les familles de la région de Richmond. »

Du côté de la direction du CPE Pop Soleil le bonheur se faisait ressentir alors que la directrice de l’endroit Mme Lorraine Watson ajouta « Les efforts que nous avons déployés dans les derniers mois ont porté fruit. Nous sommes donc très heureux de cette annonce ! La conciliation famille-travail est un enjeu pour les parents, et ces nouvelles places disponibles vont répondre à un réel besoin… » Cette dernière termina en indiquant que la création de ces 39 places amènera également la création d’emplois dans les nouvelles installations du CPE.