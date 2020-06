La clinique visuelle André Roux, heureuse de pouvoir à nouveau servir sa clientèle

Asbestos(RL) - Depuis quelques mois, nous retraçons le parcours d’une multitude de commerces de détail durement touchés par la situation causée par la covid-19. Cependant, il ne faudrait assurément pas oublier les entreprises de services privées qui ont pignon sur rue et qui offrent des soins de santé à la population. C’est le cas notamment de la clinique visuelle André Roux située au centre commercial d’Asbestos. Selon le Dr Roux, la situation était suffisamment critique pour que son commerce se retrouve en position plutôt périlleuse financièrement, advenant un prolongement des fermetures rendues obligatoires sous les recommandations de la santé publique. « Nous sommes évidemment très heureux de pouvoir à nouveau ouvrir nos portes à notre clientèle. Il est certain que comme tout le monde, les derniers mois furent particulièrement éprouvants et inquiétants, avouons-le.

Fort heureusement, il y a actuellement reprise et c’est tant mieux, car une fermeture jusqu’à l’automne par exemple, aurait pu avoir des conséquences désastreuses pour notre commerce, comme pour un très grand nombre d’autres commerçants d’ailleurs. Étant un service essentiel, mais ne pouvant toutefois pas maintenir nos installations ouvertes à temps plein, nous avons évidemment dû nous ajuster et nous restructurer temporairement pour faire face à la crise tout en réduisant nos effectifs au minimum pour répondre aux urgences oculaires. Il est très important de mentionner qu’un élément vraiment important nous permettant de souffler un peu depuis les derniers mois, est sans contredit l’assouplissement des frais reliés au contrat locatif de nos locaux que nous avons avec la Coop Métro plus, propriétaire du centre d’achat.

La collaboration de ces derniers jumelée aux programmes gouvernementaux de subventions salariales et de prêts opérationnels, nous permettrons de finalement de nous en sortir avec confiance. » De nous expliquer M.André Roux, optométriste propriétaire. Ce dernier nous confia également que tous les membres du personnel ont été réembauchés en plus d’ajouter une personne à temps partiel, exclusivement dédiée à l’application rigoureuse des normes protections sanitaires.

Établie à Asbestos depuis plus d’une quarantaine d’années maintenant, la clinique visuelle André Roux a tout mis en œuvre afin de recevoir ses clients de façon sécuritaire et contribuer à sa façon, à enrayer le plus possible les risques qu’une seconde vague du coronavirus ne survienne dans les prochains mois.