Alliance Magnesium ajoute une gestionnaire de renom à son équipe de direction

Asbestos(RL) - C’est avec fierté que la direction d’Alliance Magnésium, annonce l’arrivée de Mme Chantal Francoeur au poste de Vice-Présidente Ressources Humaines et Communications de l’entreprise. Il s’agit d’un ajout de taille pour Alliance qui accueille donc dans ses rangs une gestionnaire qui s’est hissée au palmarès des 100 femmes les plus inspirantes mondialement dans le domaine minier. Reconnue pour sa détermination, sa capacité à sortir des sentiers battus, tout en ayant le bien-être des employés à cœur, Mme Francoeur affirme sans détour considérer les ressources humaines comme étant la plus grande force et la plus grande richesse d’une entreprise.

Cumulant plus de 30 années d’expérience, tant au niveau national, qu’international, madame Francoeur a occupé plusieurs postes stratégiques au sein de différentes organisations au cours de sa carrière, dont notamment vice-présidente ressources humaines, communications et développements organisationnel chez Nemaska Lithium ainsi que vice-présidente ressources humaines et communications chez Koniambo Nickel, qui est une Mine de Nickel en démarrage située dans le nord de la collectivité française de Nouvelle-Calédonie. Résidente de la MRC des Sources depuis son passage chez Magnola à l’époque, Mme Francoeur se dit très heureuse de joindre l’équipe d’Alliance. « J’adore tellement la région que j’ai décidé de m’y installer même après la fermeture de Magnola. Avec Alliance Magnésium et son plan d’affaires solide, c’est l’occasion pour moi de participer à sa réussite. » De commenter par voie de communiqué, la nouvelle Vice-Présidente, elle qui devrait entrer en fonction officiellement à compter de la mi-juillet.