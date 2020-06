Fermeture du restaurant Bonheur d’Italie

Windsor – La pandémie a fait une victime dans le domaine de la restauration à Windsor. Sandra Raymond, propriétaire du populaire restaurant Le Bonheur d’Italie annonce la fermeture de son commerce.

« C’est avec une grande dose d’émotion que je vous annonce la fermeture définitive du restaurant. Les dernières années difficiles ainsi que le recrutement de personnel et en plus la pandémie me font réaliser que j’ai assez donné dans ce domaine. Après plus de 15 années à me consacrer à mon commerce, il est désormais temps que je me donne du temps pour moi.

Je tiens du fond du cœur à vous remercier clients, amis, fournisseurs, employés, familles, de m’avoir permis de réaliser un rêve, celui d’être entrepreneure. Au plaisir de vous croiser, prenez soin de vous tous ! Le bonheur c’est ça ! » de déclarer Mme Raymond.

L’entreprise est née sur la rue Principale, en face de l’ancien Métro, où est maintenant situé le restaurant Cariacou. Le commerce s’est ensuite agrandi en déménageant à Greenlay.

Plusieurs organismes sportifs regretteront la fermeture de ce commerce. Mme Raymond a contribué au développement de plusieurs équipes en les aidant financièrement.