Fonds d’aide et de relance régionale : 6,3 M$ maintenant disponibles pour les PME de l’Estrie

Estrie – La pandémie de la Covid-19 touche plusieurs entreprises. Les entrepreneurs ont plus que jamais besoin de soutien pour passer à travers cette période extrêmement difficile et planifier leur relance. Les SADC des Sources, du Haut-Saint-François, de la région de Coaticook, de la région de Mégantic et les CAE Memphrémagog et du Val-Saint-François, reçoivent 6,3 M$ de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) dans le cadre du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR). Cette contribution financière permettra d’aider les entreprises qui n’ont pu, jusqu’à maintenant, bénéficier de l’appui du gouvernemental fédéral. Chaque SADC et CAE recevra donc un montant de 1 059 701 $.

Les entrepreneurs sont invités à faire une demande auprès de leur SADC ou CAE. Pour vérifier leur admissibilité au FARR et trouver leur SADC ou CAE régional : sadc-cae.ca

Plus que du financement

L’aide octroyée par les SADC et CAE peut se faire sous forme de fonds de roulement pouvant aller jusqu’à 40 000 $ ou encore sous forme de contribution financière non remboursable pour des besoins d’aide technique comme des expertises spécialisées dans des domaines primordiaux actuellement chez nos clientèles comme l’adaptation aux mesures sanitaires, le développement de plan financier de continuité pour préparer l’avenir ou encore l’adoption des technologies pour le commerce en ligne.

Les SADC ou CAE pourront aussi réaliser ou collaborer à des initiatives de développement économique local comme des formations aux entreprises, la promotion d’achat local, des opérations de revitalisation de centre-villes et des campagnes publicitaires.

« Ces investissements sont très attendus dans le milieu et les SADC et CAE s’assureront de livrer rapidement cette aide au cours des prochaines semaines afin que nous puissions répondre aux besoins urgents de nos clientèles. Le FARR est une solution concrète et je remercie très sincèrement l’honorable Mélanie Joly, l’honorable Marie-Claude Bibeau ainsi que Madame Lyne Bessette, pour leur écoute et leur contribution dans la mise place de cette mesure. Je salue aussi le dévouement et la créativité dont les entrepreneurs de notre région font preuve pour faire face à cette crise. Le FARR est un appui de plus pour permettre aux entreprises de demeurer opérationnelles. » Daniel Dumas, président de la SADC des Sources et président du Réseau des SADC et CAE.

« Afin de livrer le Fonds d’aide et de relance régionale, Développement économique Canada pour les régions du Québec peut compter sur la collaboration des SADC et des CAE dont les services de proximité, l’expertise et le dynamisme permettront d’aider les entrepreneurs à relever les défis liés à la COVID-19. Ensemble, nous passerons à travers cette période difficile; retroussons nos manches pour relancer l’économie de nos régions! »L’honorable Mélanie Joly, députée d’Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Je suis fière que le gouvernement fédéral contribue via le réseau des SADC et des CAE à l’amélioration de la qualité de vie dans nos régions depuis déjà 50 ans. Par l’entremise du nouveau Fonds d’aide et de relance régionale, l’accompagnement professionnel de qualité et le financement conséquent seront plus utiles que jamais pour nos entrepreneurs touristiques, nos jeunes pousses et nos plus petites entreprises. En soutenant nos PME en cette période de pandémie, on répond aussi aux besoins de première nécessité de nos citoyens. » L’honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton‒Stanstead et ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

« Le financement octroyé́ aux SADC et aux CAE est une excellente nouvelle pour les entreprises de Brome-Missisquoi qui font face à cette période extrêmement difficile. Ce soutien permettra aux PME touchées par la COVID-19 qui n’ont pu accéder à d’autres mesures d’aide fédérale d’obtenir des appuis financiers pour les aider à demeurer opérationnelles. » Lyne Bessette, députée de Brome‒Missisquoi