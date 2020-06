Québec accorde 2,8 M$ pour améliorer le réseau routier dans le comté de Richmond

Actualités-l’étincelle (RL) - Le 15 juin dernier le député de Richmond à l’Assemblée nationale, M. André Bachand a procédé, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie M. François Bonnardel, à l’annonce d’une aide gouvernementale de l’ordre de 2 850 172 $ réparti entre cinq municipalités de la circonscription, afin de soutenir l’amélioration et principalement la réfection de routes au sein de leurs réseaux respectifs. Ainsi, la municipalité de Cleveland pourra compter sur une aide financière de 431 825 $ destinée à la réfection du chemin de la Vallée et du chemin de la Rivière, Melbourne se voit octroyer pour sa part une somme de 241 968 $ pour la réfection du chemin Burrill, la ville de Richmond recevra 6 567 $ pour des travaux sur la rue Belmont, alors que le Canton et la ville de Valcourt bénéficieront respectivement d’enveloppes budgétaires de 1 286 547 $ et 340 616 $ pour le chemin Monty et la rue de la Montagne. La cinquième municipalité à recevoir une contribution financière via le Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) est celle de Val-Joli qui reçoit 542 649 $ pour la réfection de son 10e rang.

Réagissant par voie de communiqué, les deux hommes politiques se sont montrés très heureux de cette annonce ce lundi 15 juin.

« Maintenir en bon état et améliorer les routes de nos municipalités est une priorité pour les gens d’ici et pour notre gouvernement. C’est pourquoi je me réjouis de l’aide financière accordée aux municipalités de Richmond, qui permettra la réalisation de projets concrets sur leurs réseaux routiers. » D’indiquer André Bachand, député de Richmond

« Je suis très fier que notre gouvernement soutienne les municipalités dans l’entretien et l’amélioration de leur réseau routier local. Ces projets étaient attendus depuis longtemps et notre gouvernement est fier de les réaliser. Nous poursuivons dans notre volonté de contribuer davantage aux projets locaux et ainsi d’assurer la mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires. » Ajouta quant à lui le ministre François Bonnardel.