De nouveaux locaux pour l’entreprise Portes Promax de Danville

Danville(RL) - L’entreprise de vente, installation, entretien et réparation de portes de garage Promax de Danville emménagera prochainement dans de tout nouveaux locaux qui seront situés au 1356 de la route 116. Le détaillant de la marque Garaga, solidement implanté dans la région depuis plus d’une dizaine d’années, partageait jusque-là ses opérations entre le bureau de vente se trouvant à la résidence privée du propriétaire M. Marco Guay et ses entrepôts situés à l’arrière du commerce Pieux Xtrême.

« Nous avions comme objectif de centraliser nos actifs en un seul endroit et de pouvoir offrir une salle d’exposition de grande qualité à notre clientèle. Il était impératif pour nous de s’installer sur la route 116, afin de non seulement faciliter l’accès à nos locaux, mais aussi maximiser notre visibilité aux abords de cette artère de circulation. Avec le soutien de M. Martin Lafleur de la Corporation de développement socioéconomique et après plusieurs mois de recherches, nous avons finalement procédé à l’acquisition de ce terrain pour y bâtir notre nouvelle aire commerciale qui couvre une superficie totale de plus de 3500 pieds carrés. Nous avons fait beaucoup de remplissage sur le terrain, ce qui nous permet aujourd’hui d’avoir un grand espace pour la circulation des camions à l’arrière en plus de nous offrir beaucoup de places de stationnement. Bien que pour le moment il s’agisse principalement de stabiliser nos effectifs, il n’en demeure pas moins que nous projetons, dans un avenir à moyen et long terme, procéder à l’achat d’un équipement qui nous permettra de faire ici même nos thermos pour encore mieux desservir notre clientèle qui vient de partout en région. » D’expliquer le propriétaire.

Il est certain que la suspension des activités du domaine de la construction, dû au covid-19, a retardé légèrement la finalisation du chantier entamé en février dernier, mais M. Guay a bon espoir d’emménager officiellement ses installations commerciales à sa nouvelle adresse d’ici quelques semaines à peine. À noter également que des locaux de 775 pieds carrés spécialement aménagés à l’étage du nouveau bâtiment permettront aussi d’accueillir deux commerces indépendants, dont l’un est d’ores et déjà confirmé avec l’arrivée en juillet prochain du salon de coiffure Karycolor, lui qui est actuellement situé sur la rue Saint-Jean à Danville.