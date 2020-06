Fonds d’aide à la relance régionale : Alain Rayes préoccupé

Victoriaville – Le député de Richmond-Arthabaska et lieutenant politique pour le Québec pour le Parti conservateur du Canada, Alain Rayes, se dit préoccupé à la suite de l’annonce récente de la ministre Mélanie Joly voulant que le gouvernement fédéral compte rediriger l’argent prévu pour le développement économique des régions du Québec, dont la circonscription de Richmond-Arthabaska, à la ville de Montréal.

« Le Fonds d’aide à la relance régionale (FARR) vise à aider les entreprises de notre région n’étant pas admissibles aux autres programmes d’aide fédéraux. Sa gestion a été confiée à Développement économique Canada et aux Sociétés d’aide au développement de la collectivité (SADC). Or, on apprend aujourd’hui que le gouvernement a l’intention de rediriger des sommes vers les grandes villes », a souligné Alain Rayes.

Le député s’inquiète de voir une fois de plus les régions du Québec écoper au profit des grands centres dans les décisions du premier ministre Justin Trudeau.

« Nous surveillerons de près la répartition de ces sommes pour nous assurer que l’argent destiné aux régions reste aux régions. Les impacts économiques liés à la COVID-19 se font sentir autant en région qu’en ville. Le gouvernement ne doit pas réduire l’aide fédérale hors des grands centres », ajoute-t-il.

Le lieutenant politique pour le Québec souhaite obtenir l’assurance que les subventions annoncées par la ministre Joly ne se feront pas au détriment des régions. « Il faut se rappeler pourquoi les agences de Développement économique Canada ont été créées. Elles existent pour soutenir le développement économique des régions et ça doit rester ainsi. DEC a traditionnellement contribué à l’épanouissement et à la diversification de l’économie pour soutenir la ruralité et ainsi atténuer le déclin démographique subi aux dépens des grandes villes au cours des dernières décennies », a-t-il ajouté.

Alain Rayes salue, par ailleurs, le travail des Sociétés d’aide au développement de la collectivité (SADC) d’Arthabaska-Érable et des Sources ainsi que du Centre d’aide aux entreprises du Val-St-François qui offrent leur soutien et leur expertise aux entreprises, commerces et industries de la région en cette période difficile.