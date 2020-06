Soutien aux entreprises

Asbestos – Pour encore quelques semaines, un nouveau service gratuit de première ligne est offert aux entreprises de la région de l’Estrie pour l’implantation et le maintien des mesures de santé et sécurité au travail adaptées en lien avec la COVID-19. Mis en place par Économie Estrie, cet accompagnement est offert en collaboration avec les organismes de développement économique des sept territoires estriens. Le projet est rendu possible grâce à un soutien financier du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ainsi que de la Table des MRC de l’Estrie par son Chantier de main-d’œuvre régional.

Les enjeux liés à la relance et au maintien des activités économiques dans tous les secteurs confondus (manufacturier, service, touristique, agroalimentaire, loisir) nous amènent à nous adapter pour mettre en place de nouvelles exigences en lien avec la santé et la sécurité au travail (SST). La région désire offrir du soutien à ses entrepreneurs en leur offrant de la formation, de l’accompagnement personnalisé, des recommandations, du référencement et même de la formation aux équipes de travail. Les agents d’accompagnement SST sont disponibles pour aider les entreprises tout en s’adaptant à chacune de leurs réalités et cela, peu importe l’étape où elles en sont dans leur processus. Ces agents sont issus du programme technique Environnement, hygiène et sécurité au travail offert au Cégep de Sherbrooke et œuvrent sous la supervision de mentors chevronnés.

Le responsable de Synergie Estrie de votre MRC est disponible pour plus d’informations. Synergie Estrie est un projet d’économie circulaire régional qui est intégré dans les services de développement économique des MRC et qui favorise les collaborations entre les entreprises en maximisant les ressources, entre autres dans le cadre de cette offre pour le partage d’expertise.