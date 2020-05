Un élan de créativité créé par la confection de masques

Richmond(RL) —Si l’on a pu remarquer auprès de la population durant les derniers mois un intérêt grandissant pour un « retour à la terre », leur permettant de faire un pas de plus vers une autonomie alimentaire souhaitée, le phénomène semble vouloir maintenant s’étendre au domaine de l’artisanat. En effet, avec les consignes gouvernementales, qui recommande fortement de porter un couvre visage en public, bon nombre de personnes se sont lancés dans la confection de leurs propres équipements de protection individuelle. Évidemment, cette ruée vers le tissu a des répercussions auprès des commerçants qui, contrairement à certains autres, profitent quant à eux d’une véritable manne en cette période de pandémie. C’est notamment le cas du magasin Comeau qui a pignon sur rue à Richmond depuis 1970 et qui voit une clientèle de plus en plus diversifiée débarquer à sa boutique depuis peu. En entrevue téléphonique la propriétaire des lieux, Mme Jeannette Comeau-Charland, nous exposa l’effet positif qui frappe actuellement son commerce.

« Il est clair que le domaine de la couture en général connait un nouvel élan. Nous avons constaté cette tendance dès notre réouverture il y a quelques semaines, alors que les gens ont littéralement pris d’assaut les rayons de tissus du magasin. Un heureux problème s’il en est un, car nous avons dû rapidement nous réapprovisionner, afin de soutenir la demande provenant d’achats en boutique, mais également en ligne via notre site internet www.magasincomeau.com. Une hausse des visites sur notre même site et une augmentation de nos abonnés Facebook auront permis de nous faire connaître à une clientèle encore plus large et de tous les âges. Comme il y a moins de commerce de vente de tissus et/ou d’équipements de couture et artisanat qu’autrefois, nous avons eu le plaisir d’avoir des clients non seulement de Richmond et les environs, mais aussi de grands centres tels que Victoriaville, Sherbrooke et Drummondville. Étant donné que la métropole était toujours en confinement, nous avons aussi reçu des commandes en provenance de Montréal. »

Le magasin du 396 de la rue Principale nord, s’adonne également à la confection de masques de protections trois épaisseurs qui épousent la forme du visage et destinés à la vente. Selon les dires de Mme Comeau-Chaland, les couvres visages issus de sa boutique sont de nature plus esthétique et confortable. « Je voudrais remercier les gens pour la patience dont ils ont fait preuve pendant que l’on s’ajustait à la situation et je tiens à les informer que nous avons un inventaire fort intéressant de masques et de nouveaux tissus de différentes gammes disponibles, afin de satisfaire tous les besoins en créativité. » De conclure, madame Comeau-Charland.