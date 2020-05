Plus de 60 emplois étudiants dans le Val-St-François

MRC Val-Saint-François – Le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi est de retour cette année dans le respect des directives de santé publique en lien avec la COVID-19. Le Carrefour jeunesse-emploi comtés Richmond et Drummond-Bois-Francs et le Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson invitent les étudiants à occuper un des nombreux emplois offerts cet été dans la région du Val-Saint-François.

Un programme du milieu

Le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi est un programme local important qui permet à la relève d’acquérir une expérience professionnelle positive dans la région, de supporter un plus grand nombre d’emplois étudiants et de favoriser le réseautage avec les employeurs. Il est financé conjointement par Desjardins et les municipalités participantes.

Trois volets différents

Le premier volet Apprenti-Stage offre aux jeunes de 14 à 16 ans, en quête d’une première expérience de travail, des stages pratiques dans un organisme à but non lucratif en échange d’une bourse de 500$. Le deuxième volet, Expérience Travail-Été, alloue une subvention salariale de 2$/heure aux employeurs qui embauchent un étudiant pendant la période estivale l’été. Le troisième volet, les Bourses du Mérite étudiant d’une valeur de 100$ chacune, remises à la fin de l’été par le biais d’un tirage, visent la reconnaissance des jeunes ayant occupé un emploi étudiant dans les régions de Richmond, Windsor et Valcourt.