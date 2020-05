L’Entreprise Magnesium Technologies Recycles (MTR) amorce ses activités à Asbestos

Asbestos(RL) - Une nouvelle industrie voit le jour dans le secteur industriel asbestrien avec l’arrivée de Magnesium Technolgies Recycles inc, communément appelée MTR, seule compagnie au Canada se spécialisant dans le recyclage complet de magnésium, l’entreprise de technologie verte, dont le laboratoire de développement se situait jusqu’à tout récemment dans la région de Québec, projette réaliser à l’aide de son expertise unique, une production de 10 000 tonnes métriques de magnésium recyclé en lingots par année. Ces mêmes lingots seront ensuite retournés dans l’industrie manufacturière, afin de donner une nouvelle vie à cette matière des plus durables et performante.

Maintenant installés dans des bâtiments appartenant autrefois à la Mine Jeffrey sur la rue Frontenac, les dirigeants de MTR s’avèrent présentement à la réfection et à la finalisation de l’implantation de leurs équipements. Le président de la compagnie M. Patrick Houle, se dit très heureux de s’installer à Asbestos dans des locaux dits-il, bien adaptés à son type d’entreprise. « Nous sommes fiers de pouvoir établir nos installations ici, au sein d’une communauté socio-industrielle empreinte de dynamisme. Il est important de souligner que nous sommes une compagnie de récupération et de recyclage de magnésium, donc ce n’est aucunement la matière première présente dans les haldes qui nous a amènent dans la MRC des Sources, car cela ne fait pas partie de nos procédés, mais bien le potentiel de main-d’œuvre présente dans la région ainsi que les bâtiments que l’on considère parfaitement adaptés à nos besoins. » Œuvrant sur le site depuis la fin de l’automne dernier, M. Houle et son équipe se disent maintenant prêts à accueillir leurs premiers employés. « Pour le moment nous prévoyons recruter de trois à cinq travailleurs, ceux-ci pourront nous aider à finaliser la préparation de nos activités et participer aux premières coulées officielles.

Bien qu’une fois à maturité nous projetons opérer sur trois quarts de travail en continu, il est important de mentionner que nous procéderons par phase avec en moyenne 13 personnes par équipe. Nous sommes disposés à rencontrer les gens indépendamment de leur niveau d’études et voir avec eux si des perspectives communes sont envisageables. Bien entendu le moment venu plusieurs types d’emplois seront disponibles allant de journalier à des postes beaucoup plus spécialisés tels que fondeur par exemple, mais qu’à cela ne tienne nous assurerons une formation interne adéquate et des conditions de travail compétitives. » L’entreprise qui transige principalement avec des clients internationaux compte déjà sur un carnet de commandes fort intéressant en vue des prochaines années. « Il est clair que la pandémie a ralenti quelque peu notre implantation physique, toutefois notre secteur d’activité et nos ententes en vigueur nous permettent d’aller de l’avant avec confiance pour les années à venir. » De conclure l’homme d’affaires qui travaille depuis 2005 à peaufiner différentes générations de fours pour parfaire le recyclage de magnésium. Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont invitées à consulter les offres d’emplois à paraitre sous peu.