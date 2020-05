Cinq entreprises de la MRC des Sources s’associent pour un projet pilote de partage d’expertise. 

Asbestos – Afin de répondre aux besoins de plusieurs entrepreneurs de son territoire, la MRC des Sources, par son projet Synergie Estrie, a mis sur pied une initiative d’économie circulaire permettant l’acquisition de services d’une conseillère en gestion des ressources humaines qui partagera son temps entre cinq entreprises. Le projet pilote est rendu possible grâce au soutien financier du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, dans le cadre de la mesure Concertation pour l’emploi.

En effet, plusieurs enjeux liés à la gestion des ressources humaines sont soulignés par les gestionnaires d’entreprises et plus particulièrement par les PME qui ne disposent pas d’un employé ayant ce type d’expertise au sein de leur équipe. Étant donné que les besoins internes de certaines entreprises du territoire ne sont pas suffisants pour procéder à l’embauche d’une ressource à temps plein, celles-ci sont invitées par ce projet pilote d’une durée initiale de deux ans à s’associer pour combler leurs besoins collectivement.

« Nous voulions identifier une solution qui améliorerait les processus de nos entreprises et qui permettrait aux entrepreneurs de se sentir plus appuyés dans leur gestion au quotidien », mentionne Hugues Grimard, préfet de la MRC et maire d’Asbestos.

En terminant, il faut souligner tout le côté novateur d’un tel projet. Une initiative semblable n’a jamais été instaurée en Estrie. La phase pilote du projet permettra donc de tester ce nouveau modèle de partage d’expertise et de valider le potentiel de pérennité pour le maintien de ce nouveau concept.