Achetez local dans le Val : passez de l’idée à l’action!

Val-St-François - Depuis plusieurs semaines, avec la crise de la COVID-19 qui sévit et les consignes de rester à la maison, plusieurs initiatives pour encourager l’achat local ont vu le jour au Québec comme le Panier bleu et Ma Zone Québec. Les évènements exceptionnels nous ont fait réaliser la nécessité, plus que jamais, de soutenir les entreprises québécoises. Pour ce qui est de l’alimentation, l’autonomie alimentaire revêt de plus en plus d’importance. Lorsque tout est mis en pause, que les frontières ferment et que les déplacements deviennent plus difficiles, c’est à ce moment que s’approvisionner près de chez soi prend tout son sens.

Maintenant que l’heure est au déconfinement, le besoin d'investir dans notre économie demeure tout aussi important pour soutenir nos commerçants, nos fermiers et nos artistes locaux. Développons le réflexe d'acheter local afin qu'il devienne une véritable habitude! Et qui sait, vous y prendrez sûrement goût!

Nouvelle carte interactive pour faciliter les achats dans le Val-Saint-François

Afin de soutenir les achats locaux dans la région, Développement Val-Saint-François a mis à la disposition des citoyens et citoyennes une carte interactive qui permet de localiser les producteurs agroalimentaires et les commerces qui offrent des produits et services pendant la crise de la COVID-19. Avec le déconfinement graduel, de plus en plus d’entreprises se rajouteront sur la carte. Celle-ci deviendra très vite votre meilleur compagnon pour découvrir les entreprises du territoire.

Consommer localement n’aura jamais été aussi facile! Des outils sont là pour vous faciliter la tâche. Pour consulter la carte, visitez la page « Achetez local dans le Val-Saint-François » dans l’onglet Développement socio-économique du site internet de la MRC ou tapez l’adresse suivante : val-saint-francois.qc.ca/achat-local

Pour inscrire votre ferme, votre commerce ou vos services (ex. : coiffure, plomberie, massothérapie, etc.) sur la carte, communiquez avec Véronique Gagnon, agente de développement agroalimentaire à agriculture@val-saint-francois.com ou au 819-845-7871.