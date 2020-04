La fleuriste Jessica Gagné était prête pour la St-Patrick et Pâques

Richmond (RC) – Avec l’annulation de la quasi-totalité des évènements au calendrier du mois de mars, la 143e édition de la St-Patrick fut une lourde perte pour la ville de Richmond. Les commerçants étaient près pour l’édition 2020 jusqu’à ce que ça dégringole avec l’arrivée de la Covid-19. Parmi les commerçantes et commerçants de la région de Richmond, la fleuriste Jessica Gagné a continué de persister auprès de sa clientèle et des gens qui apprécient ses efforts.

La jeune commerçante, installée sur la rue Principale Nord, a débuté officiellement le 1er juillet 2019, prenant ainsi le relais de Manon Morin qui a œuvré dans ce commerce durant 40 années jusqu’à ce que Mme Gagné assure la transition graduellement à partir du printemps dernier. « Manon a offert quatre décennies de beaux espaces à sa façon et maintenant, c’est à mon tour de poursuivre à ma façon et je considère que chacune de nous avons le tempérament et l’équilibre d’assurer la continuité », constate Jessica Gagné.

Heureuse de sa progression, la fleuriste a pu profiter de l’appui de Mme Morin pour le démarrage et aussi d’une clientèle déjà bien ancrée. Au terme de juillet dernier, elle a eu l’idée d’égayer sa vitrine selon les fêtes annuelles regroupant l’été, l’automne, Noël, la St-Patrick, Pâques et le retour du printemps. Malgré l’annulation de la St-Patrick cette année, la vitrine de la fleuriste était ornée du trèfle et de ses atouts pour ensuite s’égayer de couleurs pastel pour Pâques. À l’intérieur de la boutique, Jessica Gagné prend soin de ses nombreuses fleurs, plantes, accessoires en plus de raviver son espace.

La Covid-19 a toutefois chamboulé beaucoup de commerces, dont celui de Fleuriste Richmond qui, comme bien d’autres, est fermé depuis le 24 mars pour un temps indéterminé. Cependant, cette dernière continue d’enjoliver cette période en offrant la possibilité de commander (sans contact) des fleurs pour la fête des Mères qui arrive à grands pas.