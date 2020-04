Une aide gouvernementale d’urgence aux PME de 806 979$

MRC des Sources (RL) — Afin de réagir aux difficultés financières que rencontrent les petites et moyennes entreprises du Québec en lien avec la crise du Covid-19, le Gouvernement Legault annonçait le 3 avril dernier une aide d’urgence à répartir entre les différentes MRC, de l’ordre de 100 millions de dollars. De cette enveloppe, la MRC des Sources disposera donc d’une somme de 806979$ pour venir en aides à des entreprises en manques de liquidités sur son territoire.

Concrètement, il s’agit d’un prêt ou d’une garantie de prêt pouvant totaliser un maximum de 50000$, pour les PME se conformant à l’ensemble des critères établis.

Ceux-ci peuvent d’ailleurs être consultés à l’adresse www.mrcdessources.com/paup-informations/. Une ligne téléphonique (819-238-1665) ainsi qu’un outil d’orientation en ligne (www.sondageonline.com/s/608c9a1) ont également été mis en places par la MRC, afin d’accompagner le mieux possible les entreprises en recherches d’informations sur les programmes qui peuvent être disponibles en lien avec leur situation. Un partenariat entre la MRC et la SADC des Sources permettra également de pouvoir compter sur davantage de conseillers en développements économiques pour analyser les dossiers déposés par les entrepreneurs.

De plus, un comité d’investissements d’urgence a aussi été fondé et se réunira chaque semaine. À noter que le jumelage de ces deux actions permettra de traiter un volume plus élevé de demandes et ainsi s’assurer de répondre le plus adéquatement possible aux réalités et besoins des entrepreneurs. «Même en contexte exceptionnel, nous gardons notre philosophie d’accompagnement des entreprises qui consiste à mettre le besoin et la réalité de l’entrepreneur au cœur de nos préoccupations. C’est-à-dire qu’on va regarder quel programme convient le mieux à l’entreprise et le diriger vers celui-ci, même s’il ne s’agit pas d’un programme de la MRC. L’important pour nous c’est que l’entreprise puisse bénéficier de ce qui est le mieux pour elle, selon sa situation.» De mentionner, par voie de communiqué le préfet de la MRC des Sources et maire de la ville d’Asbestos, M.Hugues Grimard.

Afin de faire suite à la tournée d’appels placés antérieurement aux entrepreneurs du territoire pour évaluer leurs besoins, les conseillers en développement économique procéderont à une série de suivis et d’interventions; permettant ainsi de consolider le tissu entrepreneurial de la région des Sources tout en venant en aides aux entreprises fortement éprouvées par la pandémie.