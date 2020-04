Produits locaux maintenant disponibles sur la plateforme Achète les Sources

Asbestos – La MRC des Sources lance officiellement les ventes sur sa nouvelle plateforme transactionnelle d’achat local, achetelessources.com, où plus de 25 commerçants se sont inscrits en une semaine seulement. Cette initiative s’inscrit en complémentarité avec les différentes actions de promotion de l’achat local, dont celle du Panier Bleu du gouvernement du Québec.

La plateforme d’achat local de la MRC des Sources proposera différentes options aux consommateurs, allant des produits agroalimentaires aux services professionnels, sans oublier les produits des artisans et ceux des commerçants locaux.

«Nous voulions un site web facile à utiliser qui mettrait en valeur tout le savoir-faire des entrepreneurs de la MRC des Sources. Avec la plateforme Achète les Sources, on permettait aux entreprises de vendre leurs produits et services en ligne, et aux consommateurs, de retrouver facilement les options offertes près de chez eux», souligne Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire d’Asbestos.

Afin d’encourager les citoyens des environs à consommer local, la MRC des Sources lance aussi une campagne de promotion sous le thème Achète les Sources. Elle servira à informer les consommateurs des avantages d’acheter local et des impacts de leurs habitudes de consommation sur la vitalité de leur région.

En terminant, les entreprises de la MRC des Sources qui souhaiteraient saisir l’opportunité de la plateforme transactionnelle peuvent obtenir de l’information en contactant Rouka Idrissa Abdoulaye à l’adresse suivi@mrcdessources.com. L’inscription est gratuite pour tous les entrepreneurs du territoire.