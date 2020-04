Nouvelle plateforme transactionnelle pour aider les entreprises de la MRC des Sources à faire le virage numérique

Asbestos – Dans la foulée des multiples démarches de promotion de l’achat local, dont celle du Panier bleu soutenu par le gouvernement du Québec, la MRC des Sources a voulu aider les entreprises de son territoire à saisir l’opportunité de la vente en ligne et à accomplir le virage numérique. Elle a donc fait l’acquisition d’une plateforme transactionnelle opérant sous l’adresse achetelessources.com.

Comme les activités de vente en ligne restent autorisées durant le confinement, il apparaît que le commerce électronique devient une solution intéressante pour les entreprises afin d’assurer un minimum de revenus durant le confinement.

«Les circuits courts et l’approvisionnement de proximité ont toujours fait partie de notre vision territoriale, surtout depuis que nous avons adopté notre Agenda21 en 2014 et encore plus avec nos différents projets d’économie circulaire et de valorisation agricole», affirme Hugues Grimard. «L’opportunité du virage numérique et du mouvement de promotion de l’achat local était donc une occasion qui reflétait parfaitement nos manières de faire.»

La MRC des Sources s’est associée à la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources (CCES) afin de pouvoir informer les entreprises de la région de cette nouvelle plateforme et de les accompagner dans leurs démarches d’inscription. Il faut savoir que grâce au soutien financier de la MRC, les entreprises pourront ouvrir leur espace boutique en ligne sur le site web achetelessources.com gratuitement. De plus, les membres de la CCES pourront profiter de différents rabais les aidants avec les livraisons de produits. «Malgré la situation difficile que plusieurs entreprises traversent actuellement, il y a certaines opportunités qui émergent et qui nous permettent de rendre notre modèle d’affaires plus résilient. C’est une belle occasion de profiter de cette vague à peu de coûts», mentionne Thomas Deshaies, président de la CCES et directeur général de Palco.

La MRC des Sources travaille actuellement à la configuration de la plateforme avec son fournisseur. Cette dernière devrait être officiellement en ligne dans la semaine à venir. Entre temps, les entreprises de la région qui souhaitent saisir l’opportunité de la plateforme transactionnelle peuvent obtenir de l’information en contactant Rouka Idrissa Abdoulaye à l’adresse suivi@mrcdessources.com.

La MRC des Sources encourage les citoyens à consommer les produits locaux dans les mois à venir. Elle rappelle aussi que consommer local c’est créer et consolider les emplois de sa région et encourager le savoir-faire de nos entrepreneurs.