Covid-19 : Quels en seront les impacts sociaux économiques pour la région?

Actualités-l’étincelle (RL) — Nul besoin d’expliquer à quiconque les risques pour la santé que représente le virusCovid-19, le sujet étant omniprésent, et ce avec raison dans les médias présentement. Toutefois, quelles en seront les répercussions au niveau socio-économique pour les MRC des Sources et du Val St-François. Questionné par le journal, l’ensemble des municipalités d’Asbestos, Danville, Richmond et Windsor s’accorde tout pour dire que l’heure est encore à l’analyse, étant donné le fait qu’aucune stabilité n’a encore été atteinte quant à la pandémie de coronavirus. «La MRC des Sources a à cœur de supporter les entreprises de son milieu et c’est notamment l’une des raisons pour laquelle nous avons annoncé un moratoire de trois mois sur les prêts en cours contractés avec “Développement économique des Sources”. Cela dit, nous comprenons que la situation continue d’évoluer et nous sommes présentement en analyse constante de celle-ci.» De commenter M.Hugues Grimard, maire d’Asbestos et préfet de la MRC.

Pour ce qui est de M.Rémi-Mario Mayette, directeur général de la ville de Richmond, ce dernier mentionne que les autorités municipales demeurent à l’affût de ce qui se passe au sein des entreprises sur son territoire tout en indiquant cependant que pour le moment, aucun plan d’aide direct n’a encore été étudié en profondeur par le conseil. Si tous les intervenants rejoints s’entendent pour dire que la priorité est à la santé et au maintien des services essentiels à la population actuellement, nul n’a rejeté du revers de la main les dommages collatéraux que cette pandémie engendrera au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois, prochaines années.

À la ville de Windsor, à l’instar d’autres municipalités on nous indique par la voix de monsieur Carlo Fleury, directeur général que différentes options sont en analyse présentement afin de tenter d’atténuer quelque peu la charge fiscale des citoyens tels qu’un possible report de paiement du compte de taxes par exemple, ceci dit rien n’est confirmé pour le moment. Ce dernier tenait toutefois à remercier la population qui respecte généralement bien les consignes du gouvernement en ces temps difficiles.