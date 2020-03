La CCES dévoile ses 15 finalistes, mais doit reporter son Gala

MRC des Sources (RL) — La chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources a récemment dévoilé les 15 entreprises qui formeront les finalistes des cinq catégories en lices lors de son 2eGala Reconnaissance. La soirée ayant pour thème «Un monde de possibilités» prévues initialement le 3 avril prochain à 17h au CentreO3 à Asbestos devra être reportée à une date ultérieure en raison des mesures de sécurités sanitaires imposées par le gouvernement du Québec en marge de la pandémie de Covid-19 qui sévit présentement. Ceci dit, bien que la date ne soit pas encore connue, il en est cependant tout autrement concernant les finalistes de la soirée alors que les entreprises sélectionnées sont:

Commerces et services

Microbrasserie Moulin 7

P.A le prêt-à-manger inc.

Pharmacie Josée Fréchette, affiliée au Groupe Jean Coutu

Événements et entreprises touristiques

Centre O3

Parc régional du Mont Ham

Slackfest

Industries manufacturières

ABS Remorques

Ardobec

Microbrasserie Moulin 7

Jeunes entreprises

Comptoir St-Vrac

L’essentiel des travailleurs

P.A le prêt-à-manger inc.

Fleuron régional

Le P’tit Bonheur de Saint-Camille

Les transports ATD inc.

Microbrasserie Moulin 7

De concert avec ses partenaires 2020: la MRC des Sources, la SADC des Sources, la Caisse Desjardins des Sources, Alliance Magnésium et Hydro-Québec, la CCES concocte donc une deuxième édition qui saura être à la hauteur du dynamisme de la MRC des Sources et assurera toute la visibilité méritée aux entreprises et organisme de son milieu. À noter qu’en plus des cinq catégories mentionnées, les partenaires annuels et la CCES remettront chacun un prix hommage lors de la soirée. Ces entreprises et/ou personnalités ne seront dévoilées que lors du Gala, dont la nouvelle date vous sera communiquée au cours des prochaines semaines, demeurez à l’affût !