Val-Saint-François — La MRC du Val-Saint-François dévoile les résultats de sa deuxième campagne d’inspection des bacs de récupération, réalisée entre mai et août 2026.

Au total, 3 085 bacs ont été inspectés dans 12 municipalités du territoire, révélant un taux de conformité de 82,7 %. Ces résultats témoignent de bonnes habitudes de récupération chez une majorité de citoyens, malgré certaines erreurs de tri qui persistent.

Menées dans le cadre de l’initiative Bac Impact d’Éco Entreprises Québec (ÉEQ), ces visites ont été réalisées avec l’aide du Conseil régional Environnement Estrie (CREE). L’objectif de ce projet visait à sensibiliser la population aux nouvelles normes de tri d’ÉEQ, entrée en vigueur depuis janvier 2025.

Le taux de conformité s’établit à 82,7 % en 2026, comparativement à un taux moyen de 91 % annoncé lors de la précédente campagne. Cette différence doit toutefois être interprétée avec prudence, puisque le nombre de bacs inspectés et les municipalités visitées ont changé d’une année à l’autre.

« Il est important de remettre ces résultats en contexte. Cette année, nous avons inspecté trois fois plus de bacs et couvert deux fois plus de municipalités qu’en 2025. Les secteurs visités étant différents, l’écart entre les taux ne signifie pas nécessairement que les citoyens trient moins bien leurs matières. Cette nouvelle campagne nous permet surtout d’obtenir un portrait plus large des habitudes de récupération sur notre territoire et de mieux cibler nos efforts de sensibilisation », explique Ann Bouchard, coordonnatrice en environnement et gestion des matières résiduelles à la MRC du Val-Saint-François.

Les observations révèlent également que 79,2 % des bacs inspectés étaient remplis à plus de la moitié de leur capacité, témoignant d’une utilisation importante du bac de récupération par les citoyens.

Des erreurs de tri qui persistent

Malgré ces résultats encourageants, certaines matières non conformes continuent de se retrouver dans les bacs de récupération. Parmi les erreurs les plus fréquemment observées figurent les vêtements et textiles (132 observations), les essuie-tout (121 observations), les matières organiques (75 observations), les sacs opaques contenant des objets non identifiés (75 observations), ainsi que la ferraille et les objets métalliques (33 observations).

Les vêtements et textiles ainsi que les sacs opaques figuraient également parmi les principales erreurs observées lors de la campagne de 2025. Leur présence récurrente démontre l’importance de poursuivre les efforts de sensibilisation auprès de la population.

Les inspections ont aussi permis de relever certaines problématiques liées à l’état des bacs, notamment des couvercles qui ne ferment pas complètement et des bacs endommagés. La MRC rappelle aux citoyens qu’ils peuvent faire réparer ou remplacer gratuitement leur bac brisé en communiquant avec leur municipalité.