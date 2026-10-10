Fermeture du 19 au 27 octobre 2026 inclusivement
Richmond — L’écocentre régional du Val-Saint-François sera fermé du 19 au 27 octobre inclusivement afin de permettre la réalisation de travaux majeurs d’asphaltage et de réfection de plusieurs enclos de matières.
Les travaux toucheront les enclos de brique et béton, de bardeaux d’asphalte, de métal, de compost et une partie de celui du bois. La réfection permettra d’améliorer les opérations de transbordement des matières et d’assurer la pérennité des installations.
Le chantier comprendra notamment le retrait des blocs de béton, l’excavation et la réfection des fondations, la remise à niveau de l’assise des murs, le pavage ainsi que le nivellement du sol. De l’asphalte sera installé dans les enclos destinés aux matières nommées précédemment.
De tels travaux seront rendus possibles grâce à un investissement de 44 784,94 $ de Recyc-Québec.
Comme le souligne Martin Lemieux, conseiller pour les écocentres à la MRC du Val-Saint-François :
« Ces travaux sont nécessaires pour maintenir des installations sécuritaires et fonctionnelles, tant pour les usagers que pour les employés du site. Ils permettront de réduire les contaminants dans les matériaux récupérés et de faciliter la gestion des matières pour les années à venir ».
En raison de la présence continue de machinerie lourde et de nombreux mouvements de camions sur l’ensemble du terrain, une fermeture complète de l’écocentre est requise pendant toute la durée des travaux. Aucun dépôt de matières ne pourra être effectué durant cette période.
La MRC du Val-Saint-François invite les citoyens à planifier leurs visites en conséquence et à conserver leurs matières jusqu’à la réouverture du site qui est prévu le mercredi 28 octobre 2026.
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