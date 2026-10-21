Les séances d’information à Danville attirent 70 personnes

Environ 70 personnes ont pris part aux deux séances d’information et de consultation à Danville.

Danville — Organisées par la compagnie BluEarth, deux séances d’information et de consultation sur le projet éolien dans la MRC des Sources se sont tenues le 15 octobre dernier à Danville. Environ 70 personnes y ont pris part.

Le projet à l’étude prévoit 39 emplacements potentiels pour environ 300 mégawatts, soit entre 6 et 7 mégawatts par éolienne. Elles pourraient atteindre de 205 à 215 mètres de haut.

Ce projet éolien à l’étude fournirait une énergie renouvelable destinée au Québec. « Nous visons à le développer en partenariat à 50 % avec la communauté, soit la Régie intermunicipale de l’énergie des Sources et la Nation W8banaki », mentionne la compagnie.

La zone à l’étude se situe sur des terres privées de Saint-Georges-de-Windsor, de Wotton et de Danville, sur le territoire ancestral du Ndakina, dans la MRC des Sources.

En avril 2026, Hydro-Québec a lancé un nouvel appel d’offres éolien. Elle y précise les lieux de raccordement disponibles, et la région de la MRC des Sources en fait partie.

Les municipalités qui accueillent le parc empocheraient

6 227 $ par mégawatt installé sur leur territoire, chaque année. Pour une éolienne, cela signifie environ 37 000 $ à 43 500 $ par année. Le montant dépend des mégawatts installés dans chaque municipalité.

Deux dernières séances d’information et de consultation se tiendront le jeudi 22 octobre, à 18 h et à 19 h 30, dans la salle de l’église Saint-Hippolyte, à Wotton.