Un taux de conformité de 91 % dans le Val-Saint François

Richmond — La MRC du Val-Saint François dresse un bilan positif de son projet d’inspection de courtoisie des bacs bleus, réalisé à l’automne 2025, dans certaines municipalités de son territoire. Toutefois, certains défis restent à corriger.

Menées dans le cadre de l’initiative Bac Impact d’Éco Entreprises Québec (ÉEQ), ces visites ont été réalisées avec l’aide du Conseil régional Environnement Estrie (CREE). L’objectif de ce projet visait à sensibiliser la population aux nouvelles normes de tri d’ÉEQ, entrée en vigueur depuis janvier 2025.

Des résultats encourageants sur le terrain

Au total, 1003 bacs ont été inspectés dans les municipalités de Racine, de Maricourt, de Richmond, de Saint-Denis-de-Brompton, de Valcourt et de Windsor.

Les observations révèlent une performance globale très positive : soit, un taux moyen de 91 % de matières conformes dans les bacs, puis près de la moitié des bacs remplit entre 75 % et 100 %, signe d’une bonne participation citoyenne.

« Ces résultats démontrent un engagement tangible de la population envers une meilleure gestion des matières résiduelles. La transition est bien amorcée — et surtout, elle porte ses fruits », souligne Ann Bouchard, coordonnatrice en environnement et gestion des matières résiduelles à la MRC.

Défis

Malgré ces résultats encourageants, certaines matières problématiques continuent de se retrouver dans les bacs de récupération, comme des vêtements et textiles, des articles sanitaires (couches, coupes menstruelles, préservatifs, etc.), des jouets, des sacs de déchets opaques contenant des objets non identifiés et des objets neufs non recyclables

Autre enjeu notable : la présence fréquente de boîtes de carton non défaites, ce qui réduit considérablement l’espace dans les bacs et l’efficacité de la collecte.

« La qualité du tri est globalement bonne, mais ces erreurs fréquentes rappellent l’importance de continuer à informer et à outiller les citoyens. », précise Mme Bouchard.

Mobilisation

Les inspections ont été réalisées avec la collaboration du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE), partenaire clé pour le déploiement de cette démarche de sensibilisation terrain.

Cette approche se veut éducative et non coercitive, misant sur la proximité avec les citoyens pour améliorer les pratiques. Aucune amende n’est donnée. Seul un accroche-porte est laissé en guise de recommandation des matières à éviter dans le bac bleu.

Forte de ces résultats, la MRC poursuivra cette initiative en 2026. Les inspections ont lieu jusqu’au 13 juillet, selon le calendrier des collectes. Les municipalités ciblées sont Canton de Valcourt, Saint-Denis-de-Brompton, Saint François-Xavier-de-Brompton, Saint-Claude, Richmond, Ulverton, Cleveland, Bonsecours; d’autres municipalités pourraient s’ajouter en cours de déploiement.

« Le bac bleu est un outil puissant. Bien utilisé, il devient un levier concret d’économie circulaire au bénéfice de toute la collectivité », rappelle Ann Bouchard.

Les personnes intéressées peuvent consulter le rapport complet en visitant le site internet de la MRC au www.val-saint-francois.qc.ca, section Matières résiduelles, puis Bacs bleus.