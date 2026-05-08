Réouverture de l’écocentre régional du Val-Saint-François pour la période estivale
Richmond — La MRC confirme la réouverture pour la période estivale de son écocentre régional situé au 666, chemin Keenan, au Canton de Melbourne.
L’écocentre est ouvert du mercredi au samedi jusqu’au 28 novembre 2026. Cette année, grâce à une aide financière de 99 838 $ obtenue dans le cadre du Programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois — 3e édition de Recyc-Québec, les citoyens auront la chance de voir bientôt des améliorations dans les installations de l’écocentre.
L’espace de la tente du réemploi sera repensé et réaménagé afin d’accueillir davantage d’articles. Très appréciée de la population, cette tente accueille des objets en bon état comme de la vaisselle, des jouets, des livres, de la décoration et des articles de sport qui peuvent être repris gratuitement par d’autres citoyens demeurant dans le Val-Saint-François. Un nouveau partenariat avec des organismes de la région permettra aussi de donner une seconde vie à plusieurs objets à l’aide de don d’articles ménagers.
L’écocentre fera aussi l’acquisition d’une remorque qui sera mise à disposition des citoyens du Val afin de faciliter le transport de leurs matières et ainsi maximiser la valorisation de celles-ci.
Enfin, le fond de plusieurs enclos de matières sera amélioré afin de diminuer la contamination des matières causée par le gravier et l’eau, par exemple. Le nouveau revêtement permettra aussi d’améliorer l’efficacité des opérations de l’écocentre.
Pour consulter l’horaire et les coordonnées de l’écocentre ou pour avoir des détails sur les matières acceptées, les citoyens peuvent consulter la section Matières résiduelles, puis Écocentres : www.val-saint-francois.qc.ca.
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