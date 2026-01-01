La MRC des Sources mise sur l’éolien, mais pas à n’importe quel prix

Val-des-Sources — En prenant acte de l’ouverture du nouvel appel d’offres d’Hydro-Québec, la MRC des Sources réitère son intérêt pour le développement de l’énergie à partir d’éoliennes, mais pas à n’importe quel prix.

« Ça fait maintenant plus de dix ans qu’on travaille à la diversification de notre économie et à l’amélioration de notre milieu de vie. Il y a tellement d’améliorations qui ont été faites, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Les besoins sont là et les ressources sont plus difficiles à obtenir. Pour le conseil, il devient évident qu’il faut trouver d’autres moyens pour être capable de maintenir les efforts de relance de notre communauté.

Pour nous, des projets comme un projet éolien sont synonymes d’autonomie économique et d’entrepreneuriat collectif », mentionne Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de la Ville de Val-des-Sources.

Pour le conseil, un projet éolien représente un levier important pour atteindre les objectifs de développement du territoire et pour fournir un financement constant aux générations futures.

Selon lui, il s’agit d’une opportunité, mais pas à n’importe quel prix. Plusieurs outils et des mécanismes pour mieux encadrer l’implantation de projets sur le territoire ont été mis en place, comme « les conditions de succès », issues des consultations citoyennes, dont l’objectif est de se doter de repères sociaux, environnementaux et économiques qui sont chers au territoire.

Par ailleurs, un comité citoyen a été mis en place pour veiller au respect des conditions de succès des projets où le lien avec le promoteur est direct.

Finalement, il y aura la création de la Régie de l’énergie des Sources, qui vise à assurer que le territoire bénéficie des retombées financières locales tout en permettant une analyse financière rigoureuse menée par une instance indépendante.

Le conseil de la MRC des Sources s’engage à continuer d’utiliser ces mécanismes dans le cadre de l’appel d’offres qui vient d’être lancé et de maintenir une communication fréquente concernant le développement d’un projet.

Différents canaux d’information et de communication seront mis en place pour que les citoyens et citoyennes puissent obtenir toute l’information disponible sur le développement d’un projet. Des travaux sont également en cours pour être en mesure de mieux expliquer le fonctionnement des projets énergétiques et l’implication communautaire.

Par ailleurs, la MRC des Sources souhaite qu’un parc solaire de 30 000 panneaux soit établi dans le nouveau parc industriel 4M2 de Val-des-Sources, sur le site de l’entreprise Tergeo.

Ainsi, le projet de la compagnie BluEarth prévoyant la production de 16 MW a été déposé sur la table d’Hydro-Québec.