Ouverture d’un lieu de retour Consignaction à Windsor

Windsor – Dans le cadre de la modernisation et de l’élargissement du système de consigne, l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction annonce l’ouverture d’un nouveau lieu de retour Consignaction au 1165, rue Maurice-Bachand à Windsor. Ce lieu de retour est doté de nouveaux équipements performants à la fine pointe de la technologie.

« L’AQRCB/Consignaction propose une expérience renouvelée pour le retour des contenants de boisson consignés. Ce modèle de lieu de retour innove sur le plan de l’expérience client tout en s’inspirant des meilleures pratiques » a affirmé Jean-François Lefort, vice-président stratégie à l’AQRCB/Consignaction.

Réservé exclusivement à la récupération des contenants de boisson consignés, ce lieu de retour Consignaction offre deux services : le retour à l’unité avec des récupératrices automatisées et le retour express qui permet de déposer un sac de contenants non triés.

Les citoyens qui le souhaitent pourront recevoir leur remboursement par le biais de l’application mobile Consignaction. Pour le Retour à l’unité, les citoyens peuvent être remboursés en argent comptant ou par voie électronique sécurisée, tandis que, pour le Retour express, le remboursement se fait par voie électronique seulement, étant donné que les contenants sont triés et décomptés dans les jours suivants.

Les citoyens peuvent apporter leurs contenants de boisson consignés dans quelques milliers de lieux de retour à travers le Québec. Depuis 2024, le réseau évolue d’un modèle de retour chez les détaillants à un modèle hybride incluant des bannières Consignaction et Consignaction+, réservées exclusivement au retour des contenants de boisson consignés, ainsi que des points de retour Zone Consignaction chez les détaillants.

Ce changement engendré par la modernisation du système de consigne permet de traiter de plus grands volumes de contenants de façon rapide et efficace en vue d’atteindre la cible d’un taux de récupération de 90 % d’ici 2032.

Depuis le 1er mars 2025, tous les contenants de boisson prête-à-boire en plastique, de 100 ml à 2 l, font partie intégrante du système de consigne. Les bouteilles de plastique d’eau, d’eau pétillante, de jus, de boisson pour sportifs, de lait et de spiritueux sont désormais consignées, portant le total à environ 1,5 milliard de bouteilles de plastique consignées.

L’équipe des conseillers aux retours de Consignaction est présente pour assister les citoyens dans la récupération de leurs contenants les lundis, mardis, mercredis, samedis et dimanches, de 8 h à 18 h et les jeudis et vendredis, de 8 h à 19 h.