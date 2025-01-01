X
Rechercher
Publicité

La MRC du Val-Saint-François présentera son Guide sur les énergies renouvelables

durée 25 novembre 2025 | 00h00

Richmond — La MRC du Val-Saint-François invite la population à assister à la présentation de son Guide sur les énergies renouvelables, qui se tiendra le jeudi 11 décembre 2025, de 18 h à 19 h 30, au musée de l’Ingéniosité J. Armand Bombardier, situé au 1001, avenue J.-A Bombardier à Valcourt. Aucune inscription n’est requise.

Ce guide vient compléter une démarche entamée au printemps 2024, à la suite de l’engagement du conseil de la MRC à entreprendre une réflexion collective visant à définir des orientations en matière d’énergies renouvelables et à établir les conditions d’intégration de futurs projets sur le territoire du Val-Saint-François.

À l’automne 2024, des ateliers participatifs, suivis d’une consultation publique en ligne, ont permis d’identifier des éléments clés favorisant la contribution de la MRC à la transition énergétique du Québec. Les résultats de la consultation ont été présentés le 3 mai dernier.

« À ce jour, aucun projet d’énergie renouvelable n’a été présenté à la MRC. Cet exercice se voulait un travail en amont afin d’être prêt advenant un dépôt éventuel d’un projet par un promoteur pour notre territoire. Nous avons travaillé très fort, et la population s’est grandement mobilisée pour suivre et participer à cette démarche. Il est important pour nous de prendre un moment pour rencontrer à nouveau la population du Val-Saint-François afin de lui présenter notre Guide, auquel elle a grandement contribué. », précise Pierre Tétrault, préfet de la MRC du Val-Saint-François et maire de Valcourt.

Pour en savoir plus sur les différentes étapes de la démarche de la MRC et sur les énergies renouvelables, consultez la page Énergies renouvelables, accessibles sous l’onglet Votre MRC du site www.val-saint-francois.qc.ca.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

12,8 tonnes amassées lors de la collecte des RDD dans le secteur de Richmond

23 novembre 2025 | 0h00

12,8 tonnes amassées lors de la collecte des RDD dans le secteur de Richmond

Richmond — Lors de la dernière journée de collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) dans le secteur de Richmond. L’équipe de gestion des matières résiduelles de la MRC du Val-Saint-François, accompagnée de bénévoles, a accueilli 230 participants et recueilli 12,8 tonnes de RDD. Plusieurs produits ont ainsi été détournés de l’enfouissement. ...

LIRE LA SUITE
Une aide de 50 295 $ pour protéger les sources d’eau potable

18 novembre 2025 | 0h00

Une aide de 50 295 $ pour protéger les sources d’eau potable

Windsor — Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 50 295 $ à la Ville de Windsor pour soutenir l’élaboration de son plan de protection des sources d’eau potable. Le député de Richmond, André Bachand, en a fait l’annonce dernièrement, au nom du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la ...

LIRE LA SUITE
Le 10e rendez-vous des écomatériaux sera présenté à Val-des-Sources

17 octobre 2025 | 4h00

Le 10e rendez-vous des écomatériaux sera présenté à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Présenté par la MRC des Sources et ses partenaires depuis 2015, le rendez-vous annuel sur les écomatériaux en sera à sa 10e édition cette année.  L’événement, qui se déroulera au Centre O3 de Val-des-Sources les 21 et 22 octobre prochains, réunira une panoplie d’experts et d’acteurs de la filière des nouveaux matériaux ...

LIRE LA SUITE