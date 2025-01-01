La MRC du Val-Saint-François présentera son Guide sur les énergies renouvelables

Richmond — La MRC du Val-Saint-François invite la population à assister à la présentation de son Guide sur les énergies renouvelables, qui se tiendra le jeudi 11 décembre 2025, de 18 h à 19 h 30, au musée de l’Ingéniosité J. Armand Bombardier, situé au 1001, avenue J.-A Bombardier à Valcourt. Aucune inscription n’est requise.

Ce guide vient compléter une démarche entamée au printemps 2024, à la suite de l’engagement du conseil de la MRC à entreprendre une réflexion collective visant à définir des orientations en matière d’énergies renouvelables et à établir les conditions d’intégration de futurs projets sur le territoire du Val-Saint-François.

À l’automne 2024, des ateliers participatifs, suivis d’une consultation publique en ligne, ont permis d’identifier des éléments clés favorisant la contribution de la MRC à la transition énergétique du Québec. Les résultats de la consultation ont été présentés le 3 mai dernier.

« À ce jour, aucun projet d’énergie renouvelable n’a été présenté à la MRC. Cet exercice se voulait un travail en amont afin d’être prêt advenant un dépôt éventuel d’un projet par un promoteur pour notre territoire. Nous avons travaillé très fort, et la population s’est grandement mobilisée pour suivre et participer à cette démarche. Il est important pour nous de prendre un moment pour rencontrer à nouveau la population du Val-Saint-François afin de lui présenter notre Guide, auquel elle a grandement contribué. », précise Pierre Tétrault, préfet de la MRC du Val-Saint-François et maire de Valcourt.

Pour en savoir plus sur les différentes étapes de la démarche de la MRC et sur les énergies renouvelables, consultez la page Énergies renouvelables, accessibles sous l’onglet Votre MRC du site www.val-saint-francois.qc.ca.