30 000 panneaux solaires pourraient être installés dans le parc industriel 4M2 de Val-des-Sources

Val-des-Sources — La MRC des Sources souhaite qu’un parc solaire de 30 000 panneaux soit établi dans le nouveau parc industriel 4M2 de Val-des-Sources, sur le site de l’entreprise Tergeo.

Pour répondre aux besoins énergétiques croissants du Québec, Hydro-Québec a lancé des appels d’offres pour faire l’achat d’électricité provenant de sources renouvelables, comme le solaire, par le biais de contrats d’approvisionnement en électricité à long terme.

Les développeurs de projets d’énergie renouvelable sont alors invités à soumettre des projets qui peuvent être raccordés à son réseau, et ce, dans certaines zones identifiées. Les contrats sont attribués en fonction de différents facteurs, comme le prix, les caractéristiques techniques du projet, les retombées pour la communauté, la participation des municipalités et des communautés autochtones, le contenu québécois et l’acceptabilité sociale.

Ainsi, le projet de la compagnie BluEarth prévoyant la production de 16 MW sera déposé sur la table d’Hydro-Québec avant le 31 mars prochain.

« Hydro-Québec doit choisir 300 MW de projets, les plus compétitifs dans toute la province. Le site choisi est vraiment l’idéal. La MRC et les Abénakis auront une participation de 50 % dans le projet. C’est un projet communautaire », de dire Hugo Bouchard, conseiller externe pour la compagnie BluEarth.

L’énergie solaire photovoltaïque, c’est la lumière du soleil récupérée et transformée directement en électricité au moyen de panneaux solaires.

« Même si nous gagnons avec Hydro-Québec, il faudra quand même faire des études d’impact et prendre part à des audiences publiques gérées par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

Les citoyens de la MRC des Sources ont pu participer à une séance d’informations pour apprendre les grandes lignes d’un projet de 30 000 panneaux solaires sur l’ancien site de Tergeo.

« Nous sommes satisfaits de cette rencontre. Il y a eu plusieurs personnes qui ont posé des questions pertinentes. Il n’y a pas de sujets importants auxquels on ne pouvait répondre », affirme M. Bouchard.

Si tout va bien et que la compagnie obtient les autorisations, la production d’énergie est prévue pour la fin 2029. Hydro-Québec devrait donner sa réponse au cours de la prochaine année.

BluEarth est une compagnie basée à Calgary, ayant plusieurs installations dans le solaire et l’éolien au Canada et aux États-Unis.