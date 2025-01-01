12,8 tonnes amassées lors de la collecte des RDD dans le secteur de Richmond

Richmond — Lors de la dernière journée de collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) dans le secteur de Richmond. L’équipe de gestion des matières résiduelles de la MRC du Val-Saint-François, accompagnée de bénévoles, a accueilli 230 participants et recueilli 12,8 tonnes de RDD.

Plusieurs produits ont ainsi été détournés de l’enfouissement. Les matières collectées ont pu être recyclées, valorisées ou éliminées de façon sécuritaire. Lors de cette journée, environ 2 600 litres d’huiles usées, 2 400 gallons de peinture, un baril de piles sèches, 31 batteries d’automobiles et 2 400 kg de résidus organiques, entre autres, ont été reçus.

Cette journée a bénéficié d’une précieuse collaboration communautaire. La MRC tient à remercier chaleureusement Martin Roy et son équipe du Carrefour Jeunesse Emploi de Richmond pour leur contribution lors de l’événement. Des remerciements sont également adressés à Éric Courteau pour le prêt d’un chariot élévateur, qui a grandement contribué à assurer la sécurité des bénévoles. Enfin, soulignons la participation constante du Service des incendies de la région de Richmond, un partenaire engagé depuis près de 30 ans, dont la présence assure à la fois efficacité et sécurité à l’ensemble des participants.

Martin Lemieux, conseiller pour les écocentres de la MRC, se dit très satisfait de cette journée. « Depuis 30 ans, c’est encourageant de constater que le besoin est toujours présent chez les citoyennes et les citoyens de se départir de leurs RDD de façon sécuritaire. C’est un service important, grandement apprécié des municipalités du secteur », mentionne-t-il.

En hiver…

L’écocentre régional fermera ses portes pour la période hivernale à compter du 29 novembre prochain. En prévision de sa réouverture au printemps 2026, la MRC invite la population à bien entreposer ses matières afin d’en faciliter la gestion ultérieure.

Pour les déchets dangereux, il est recommandé de les conserver séparément, dans des contenants bien identifiés, et de les garder à l’abri du gel. Sous l’effet du froid, les piles peuvent couler, les aérosols éclater et certaines peintures figer, ce qui altère leur recyclabilité.

Les bois et autres matériaux en vrac devraient être triés par type de matière et entreposés à l’abri de la pluie et de la neige. Lors d’un entreposage extérieur, l’utilisation d’une bâche est conseillée, puisque les amas de matériaux gelés ne pourront être acceptés à l’écocentre.

Enfin, pour les appareils électroniques, il est important de retirer les piles et de les conserver dans un endroit sec et tempéré afin de prévenir la corrosion et la détérioration des circuits.

Ouvert jusqu’au 29 novembre

L’écocentre régional de la MRC, situé au 666, chemin Keenan, dans le Canton de Melbourne, est ouvert jusqu’au 29 novembre 2025. La population du Val-Saint-François peut y déposer, durant les heures d’ouverture, diverses matières, dont les RDD, qui disposent d’un emplacement spécifique à cet effet.

Rappelons que les heures d’ouverture de l’écocentre sont : mercredi, jeudi et vendredi, de 9 h à 17 h, et le samedi, de 9 h et 15 h.

Pour joindre l’écocentre, il faut composer le (819) 518-2544 ou écrivez à [email protected].