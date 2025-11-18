Une aide de 50 295 $ pour protéger les sources d’eau potable
Windsor — Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 50 295 $ à la Ville de Windsor pour soutenir l’élaboration de son plan de protection des sources d’eau potable.
Le député de Richmond, André Bachand, en a fait l’annonce dernièrement, au nom du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Bernard Drainville.
Cette contribution est allouée dans le cadre du Programme pour l’élaboration des plans de protection des sources d’eau potable (PEPPSEP), financé par la mesure 1.1 du Plan national de l’eau : une richesse collective à préserver.
« L’eau est une ressource vitale qu’il faut protéger avec rigueur et responsabilité. Cette aide financière permettra à la Ville de Windsor de renforcer la sécurité et la durabilité de son approvisionnement en eau potable, au bénéfice des citoyennes et citoyens d’aujourd’hui et des générations futures », souligne André Bachand.
Ce programme vise à accompagner les municipalités dans la planification et la mise en œuvre de mesures concrètes pour protéger la qualité et la quantité des eaux utilisées pour l’approvisionnement en eau potable. L’aide financière, qui représente 70 % du coût des travaux, permettra à la Ville de Windsor de définir les zones vulnérables et de planifier les actions nécessaires pour réduire ou éliminer les menaces susceptibles d’affecter ses sources d’eau.
« Cette aide du gouvernement du Québec représente un appui concret à nos efforts pour assurer la pérennité et la qualité de notre eau potable. C’est une étape importante pour mieux comprendre les risques, planifier des actions préventives et protéger efficacement une ressource essentielle à la santé et au développement durable de notre communauté », soutient Gaétan Graveline, maire de Windsor.
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