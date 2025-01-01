Le 10e rendez-vous des écomatériaux sera présenté à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Présenté par la MRC des Sources et ses partenaires depuis 2015, le rendez-vous annuel sur les écomatériaux en sera à sa 10e édition cette année.

L’événement, qui se déroulera au Centre O3 de Val-des-Sources les 21 et 22 octobre prochains, réunira une panoplie d’experts et d’acteurs de la filière des nouveaux matériaux biosourcés dans le domaine de la construction.

Ce colloque franco-québécois vise notamment à positionner les matériaux innovants comme solution économiquement efficace pour l’avenir des industries et de la société en général.

« Pour cette 10e édition, une grande diversité d’expertises sera sur place, incluant des intervenants du Québec, de l’Ouest canadien et de la France, permettant d’enrichir les discussions et les perspectives. C’est au Centre O3, à Val-des-Sources, que ces experts se réuniront afin de collaborer, d’apprendre et d’échanger. […] La MRC des Sources recevra une délégation de la région de Smoky river, en Alberta, pour cette prochaine édition. Soutenue par le programme Les Forces francos municipales, la visite de cette délégation nous permettra d’en apprendre davantage sur le développement de la filière du chanvre industriel. Notons également que des conférenciers français seront sur place afin d’enrichir la programmation, renforcir les liens franco-québécois et favoriser le partage d’expériences et l’évolution des pratiques dans le domaine des écomatériaux. », mentionne la MRC des Sources.

En plus de la vingtaine de professionnels canadiens et français qui viendront s’exprimer sur le sujet au cours de ce congrès, la Régie du bâtiment du Québec sera également présente sur place, afin de traiter quant à elle de certification et de mesures équivalentes.

Les organisateurs annoncent une nouveauté importante à la programmation du Rendez-vous 2025.

Alors que des entreprises dites « start-up » en provenance des quatre coins du Québec viendront présenter leurs projets lors du concours de « pitch » : Lancement express de nouveaux écomatériaux.

À noter que les personnes souhaitant participer à ce 10e Rendez-vous des écomatériaux de la MRC des Sources peuvent toujours s’inscrire et se procurer des billets en se rendant directement sur le site internet de l’événement à l’adresse : www.rendezvousdesecomateriaux.com.