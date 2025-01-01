X
Rechercher
Publicité

Les bacs bleus scrutés à la loupe par la MRC du Val-Saint-François

durée 5 septembre 2025 | 04h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Val-Saint-François - Dans le cadre de l’entente de gestion des matières récupérables conclue avec Éco Entreprises Québec et en vigueur depuis janvier 2025, la MRC procède à une tournée d’inspection de « courtoisie » des bacs bleus (récupération) sur le territoire du Val-Saint-François. 

Cette initiative, réalisée en collaboration avec le Conseil régional en environnement de l’Estrie, se déroule jusqu’à la mi-novembre, à raison de quelques jours par semaine. Elle vise les citoyens de Windsor, de Richmond, de Valcourt et de Saint-Denis-de-Brompton.

L’organisme Éco Entreprises Québec (EEQ) a été désigné par le gouvernement du Québec pour orchestrer le système de collecte et le traitement des contenants, emballages et imprimés. L’objectif est de responsabiliser les entreprises productrices de ces matières recyclables et d’optimiser la collecte.

L’objectif de cette démarche est d’évaluer la qualité du tri des matières recyclables et de sensibiliser la population aux nouvelles consignes de récupération, dans le contexte de la modernisation de la collecte sélective.

« C’est une inspection de courtoisie. Nous voulons ainsi sensibiliser les gens. Il n’y a pas d’amende. C’est pour sensibiliser les gens aux nouvelles consignes de récupération. 

Deux personnes, une du Conseil régional en environnement de l’Estrie et une autre de la MRC du Val-Saint-François, verront à ces vérifications du contenu des bacs bleus. Ils vont se promener pour vérifier le contenu des bacs pour ensuite faire des recommandations aux citoyens concernés. Ils vont alors apposer un accroche-porte indiquant les informations pertinentes.

Les quatre municipalités ont été ciblées en raison de leur densité de population, ce qui favorise l’efficacité de l’intervention. Les deux inspecteurs vont consacrer quelques jours par semaine de façon aléatoire à la vérification du contenu des bacs bleus. 

« Les consignes de récupération ont été simplifiées pour qu’on soit en mesure de trouver des débouchés pour certaines matières. De cette façon, on évite l’enfouissement. 

Pour toute question, les gens doivent communiquer avec l’équipe de la MRC au 819 826-6505, poste 342.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un dépotoir transformé en parc d’énergie solaire

14 août 2025 | 4h00

Un dépotoir transformé en parc d’énergie solaire

Val-Saint-François — La MRC du Val-Saint-François souhaite utiliser un ancien site d’enfouissement, situé sur le chemin Keenan dans le Canton de Melbourne, pour y installer 10 000 panneaux solaires produisant jusqu’à sept mégawatts d’électricité. Le terrain en question de 32 acres est toutefois situé en zone agricole.  Dans son appel d’offres, ...

LIRE LA SUITE
Échanges sur changements climatiques dans le Val-Saint-François

31 juillet 2025 | 4h00

Échanges sur changements climatiques dans le Val-Saint-François

Richmond — Avec l’espoir de mobiliser une multitude d’acteurs qui ont à cœur le développement social, environ 60 personnes provenant des municipalités, des groupes communautaires et du milieu de la santé se sont réunies pour échanger sur les changements climatiques, les vulnérabilités du territoire et les perspectives de transition. Cette ...

LIRE LA SUITE
La Sépaq n’est pas tenue de respecter la règlementation municipale

14 juillet 2025 | 6h29

La Sépaq n’est pas tenue de respecter la règlementation municipale

Saint-Denis-de-Brompton — Même si la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton envisage la possibilité d’adopter un règlement interdisant aux embarcations extérieures de naviguer sur le lac Montjoie, la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), qui prévoit un projet de développement à cet endroit, n’est pas tenue de respecter la ...

LIRE LA SUITE