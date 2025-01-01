Les bacs bleus scrutés à la loupe par la MRC du Val-Saint-François

Val-Saint-François - Dans le cadre de l’entente de gestion des matières récupérables conclue avec Éco Entreprises Québec et en vigueur depuis janvier 2025, la MRC procède à une tournée d’inspection de « courtoisie » des bacs bleus (récupération) sur le territoire du Val-Saint-François.

Cette initiative, réalisée en collaboration avec le Conseil régional en environnement de l’Estrie, se déroule jusqu’à la mi-novembre, à raison de quelques jours par semaine. Elle vise les citoyens de Windsor, de Richmond, de Valcourt et de Saint-Denis-de-Brompton.

L’organisme Éco Entreprises Québec (EEQ) a été désigné par le gouvernement du Québec pour orchestrer le système de collecte et le traitement des contenants, emballages et imprimés. L’objectif est de responsabiliser les entreprises productrices de ces matières recyclables et d’optimiser la collecte.

L’objectif de cette démarche est d’évaluer la qualité du tri des matières recyclables et de sensibiliser la population aux nouvelles consignes de récupération, dans le contexte de la modernisation de la collecte sélective.

« C’est une inspection de courtoisie. Nous voulons ainsi sensibiliser les gens. Il n’y a pas d’amende. C’est pour sensibiliser les gens aux nouvelles consignes de récupération.

Deux personnes, une du Conseil régional en environnement de l’Estrie et une autre de la MRC du Val-Saint-François, verront à ces vérifications du contenu des bacs bleus. Ils vont se promener pour vérifier le contenu des bacs pour ensuite faire des recommandations aux citoyens concernés. Ils vont alors apposer un accroche-porte indiquant les informations pertinentes.

Les quatre municipalités ont été ciblées en raison de leur densité de population, ce qui favorise l’efficacité de l’intervention. Les deux inspecteurs vont consacrer quelques jours par semaine de façon aléatoire à la vérification du contenu des bacs bleus.

« Les consignes de récupération ont été simplifiées pour qu’on soit en mesure de trouver des débouchés pour certaines matières. De cette façon, on évite l’enfouissement.

Pour toute question, les gens doivent communiquer avec l’équipe de la MRC au 819 826-6505, poste 342.