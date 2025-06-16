20,1 tonnes amassées lors de la collecte des résidus domestiques dangereux
Valcourt — Le samedi 24 mai dernier, la journée annuelle de collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) s’est tenue dans le secteur de Valcourt. Grâce à la mobilisation de l’équipe de gestion des matières résiduelles de la MRC du Val-Saint-François et de bénévoles dévoués, 20,1 tonnes de RDD ont été amassées et détournées de l’enfouissement.
Ce sont 355 résidents(es) du secteur qui ont participé à la journée de collecte RDD. Plusieurs produits ont pu être recyclés, valorisés ou détruits de façon sécuritaire, comme des peintures, des huiles, des aérosols, des batteries, des équipements électroniques, et bien plus. Lors de la journée de samedi, il a été possible de recevoir quelque 3 400 litres d’huiles usées, 4 000 gallons de peinture, 2 barils de piles sèches, 800 litres de solvants, entre autres. Tous ces produits seront recyclés adéquatement.
Cette activité est possible grâce à l’aide précieuse de bénévoles de la Maison des jeunes L’Initiative de Valcourt, qui sont au rendez-vous depuis plus de 25 ans déjà. L’entreprise Courtval prête généreusement un chariot élévateur, facilitant la tâche aux bénévoles avec le déplacement des matières.
Martin Lemieux, conseiller pour les écocentres de la MRC, est très satisfait de cette journée de collecte, qui s’est avérée être un grand succès, malgré la température :
« Encore une autre belle collecte de RDD dans la bonne humeur avec un groupe de travailleurs joyeux d’y participer. Merci particulier au groupe de la maison des jeunes de Valcourt. Quel plaisir de passer une journée en leur compagnie ! Malgré le temps maussade, nous avons accueilli trente résident(es) de plus que l’an dernier. »
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Un taux de conformité de 91 % dans le Val-Saint François
Richmond — La MRC du Val-Saint François dresse un bilan positif de son projet d’inspection de courtoisie des bacs bleus, réalisé à l’automne 2025, dans certaines municipalités de son territoire. Toutefois, certains défis restent à corriger. Menées dans le cadre de l’initiative Bac Impact d’Éco Entreprises Québec (ÉEQ), ces ...LIRE LA SUITE
Échange de plants au Marché champêtre de Melbourne
Melbourne - C’est en collaboration avec les Amis de la Terre du Val-Saint-François et le Marché Champêtre de Melbourne qu’aura lieu, samedi le 13 juin de 9 h à 12 h, le traditionnel échange de plants, de semis, de semences, de boutures et vivaces au Marché Champêtre de Melbourne. Les Amis de la Terre du Val-Saint-François ont instauré ...LIRE LA SUITE
Plus d’une demi-tonne de résidus et déchets retirés des routes à Val-des-Sources
Val-des-Sources — Le mouvement citoyen « Opération Nettoyage » était de retour entre 10 h et 12 h 30 le dimanche 3 mai dernier à Val-des-Sources et ce sont plus de 1080 livres de détritus de toutes sortes qui furent ramassés grâce au travail et à l’implication des valeureux bénévoles qui se sont joints à ce grand ménage extérieur. ...LIRE LA SUITE