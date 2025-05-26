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Écologie

Visites guidées à l’écocentre du Val-Saint-François les 13 et 14 juin

D’une durée d’environ 30 à 45 minutes, les participants auront l’occasion d’en apprendre davantage sur le fonctionnement des installations.

D’une durée d’environ 30 à 45 minutes, les participants auront l’occasion d’en apprendre davantage sur le fonctionnement des installations.

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Melbourne — La MRC du Val-Saint-François invite la population de son territoire, ainsi que ceux de l’arrondissement de Brompton, à participer à des visites guidées de l’écocentre régional, situé au 666, chemin Keenan, dans le Canton de Melbourne. Ces visites, offertes gratuitement, auront lieu le vendredi 13 juin 2025 entre 9 h et 15 h, ainsi que le samedi 14 juin entre 9 h et 12 h.

D’une durée d’environ 30 à 45 minutes, les participants auront l’occasion d’en apprendre davantage sur le fonctionnement des installations, de découvrir les différentes étapes de tri et de valorisation des matières, et de mieux comprendre les enjeux liés à la gestion responsable des déchets. C’est une belle occasion d’explorer les coulisses d’un service essentiel, souvent méconnu, mais de très grande importance pour détourner, traiter et réduire nos déchets.

Afin d’assurer une expérience optimale et sécuritaire, l’inscription est obligatoire avant le 2 juin à midi. Il est important de noter que le nombre de places est limité à 10 véhicules par plage horaire, plutôt qu’un nombre de personnes. Les citoyens sont donc fortement encouragés à faire du covoiturage.

Les visites auront lieu beau temps, mauvais temps. Les visiteurs devront porter des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo. Des vestes de sécurité seront fournies sur place.

Les personnes intéressées peuvent réserver leur plage horaire en ligne en suivant ce lien : inscription à la visite de l’écocentre. (https://outlook.office.com/owa/calendar/[email protected]/bookings/s/lpbDdrr4Akax-LupXn-H2A2)

Les places étant limitées, il est recommandé de s’inscrire rapidement. Pour toute question ou information supplémentaire, écrivez-nous à [email protected].

Une occasion à ne pas manquer pour voir de plus près comment, ensemble, nous donnons une seconde vie à nos objets et bâtissons un avenir plus vert.

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